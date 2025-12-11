gyerekbűntettfelügyeletbűncselekmény

Hallott már a másodperces büntetésről? Ez a férfi biztos, hogy rosszul alkalmazta

A valódi célja nem is a büntetés volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 11. 11:59
illusztráció Forrás: Pexels
Szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Monori Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki a szakképzési gyakorlaton lévő fiatal fiúkat szexuálisan molesztálta – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi egy középiskola tanulóinak szakmai gyakorlati oktatását végezte tanyáján, és különböző munkavégzési helyeken. Az ácsnak tanuló diákok felnéztek a vádlottra, többen mesternek hívták. A férfi a gyakorlaton lévő tanulókkal szemben büntetésként beállítva alkalmazta a „másodperces büntetést”. Ez abban állt, hogy ha valaki nem úgy csinált valamit, ahogy kell, a vádlott másodpercben számolva a tanulókat szexuálisan molesztálta. A férfi célja nem a tanulók megbüntetése volt, hanem a hozzájuk történő szexuális közeledés.

A vádlott 2021 őszétől kihasználva a kiskorú sértettekkel szemben fennálló hatalmi, befolyási viszonyát négy kiskorú sértettel szemben alkalmazott ilyen büntetést. Egy esetben a vádlott az ellenkező gyereket azzal fenyegette meg, hogy ha nem hagyja, akkor kirúgja a gyakorlatról.

A Monori Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló férfit minősített szexuális kényszerítés bűntettével és több rendbeli szexuális visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint minden olyan foglalkozástól történő végleges hatályú eltiltását indítványozta, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

