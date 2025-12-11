Hallott már a másodperces büntetésről? Ez a férfi biztos, hogy rosszul alkalmazta

A vádirat szerint a férfi egy középiskola tanulóinak szakmai gyakorlati oktatását végezte tanyáján, és különböző munkavégzési helyeken. Az ácsnak tanuló diákok felnéztek a vádlottra, többen mesternek hívták. A férfi a gyakorlaton lévő tanulókkal szemben büntetésként beállítva alkalmazta a „másodperces büntetést”. Ez abban állt, hogy ha valaki nem úgy csinált valamit, ahogy kell, a vádlott másodpercben számolva a tanulókat szexuálisan molesztálta. A férfi célja nem a tanulók megbüntetése volt, hanem a hozzájuk történő szexuális közeledés.

A vádlott 2021 őszétől kihasználva a kiskorú sértettekkel szemben fennálló hatalmi, befolyási viszonyát négy kiskorú sértettel szemben alkalmazott ilyen büntetést. Egy esetben a vádlott az ellenkező gyereket azzal fenyegette meg, hogy ha nem hagyja, akkor kirúgja a gyakorlatról.