rendőrorvvadászmadarak

Tiltott madárbiznisz Szolnokon: több mint harminc védett egyedet foglaltak le a rendőrök

Csapdákkal befogott védett madarakat adott el ismerőseinek egy 54 éves szolnoki férfi, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A rendőrök a házkutatás során többtucatnyi védett madarat találtak az ingatlanban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 11. 11:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Védett madarakat fogott el tiltott módon egy szolnoki férfi, majd az ismeretségi körében értékesítette az állatokat – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

20251113 Szolnok Gyilkosság történt a Hild Viktor utcában. Fotó: Nagy Balázs NB Új Néplap
Illusztráció Fotó: Nagy Balázs / MW

Azt írták, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park tett feljelentést a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságon, mivel információik alapján 

egy szolnoki lakos engedély nélkül védett madarakat tart, illetve azokkal kereskedik. 

A nyomozók ellenőrizték a férfi Facebook-profilját, és a madarak tartására, eladására utaló fotókat, bejegyzéseket találtak.

A rendőrök december 4-én kutatást tartottak az 54 éves gyanúsított ingatlanjában, és 

12, hatósági engedélyek nélkül, illegálisan tartott tengelicet, 15 csízt, 3 csicsörkét, 3 kenderikét, ugyanannyi zöldikét foglaltak le, továbbá egy karvalyt elpusztulva találtak.

A nyomozók lefoglaltak továbbá három, a madarak befogásához használt fa- és fémkeretes kalitkát, valamint hat lépvesszőt a hozzá tartozó léptáskával.

Az orvvadászt előállították a rendőrkapitányságra, majd kétrendbeli természetkárosítás bűntett és orvvadászat bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.

A csaknem egymillió forint eszmei értékű védett egyedeket a rendőrök átadták a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak, akik gondoskodtak a madarak természetes közegükbe való visszahelyezéséről

– áll a közleményben.

Borítókép: Védett madarakat fogott el és értékesített egy szolnoki férfi (Forrás: police.hu)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.