Tiltott madárbiznisz Szolnokon: több mint harminc védett egyedet foglaltak le a rendőrök

Védett madarakat fogott el tiltott módon egy szolnoki férfi, majd az ismeretségi körében értékesítette az állatokat – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon.

Illusztráció Fotó: Nagy Balázs / MW

Azt írták, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park tett feljelentést a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságon, mivel információik alapján

egy szolnoki lakos engedély nélkül védett madarakat tart, illetve azokkal kereskedik.

A nyomozók ellenőrizték a férfi Facebook-profilját, és a madarak tartására, eladására utaló fotókat, bejegyzéseket találtak.

A rendőrök december 4-én kutatást tartottak az 54 éves gyanúsított ingatlanjában, és

12, hatósági engedélyek nélkül, illegálisan tartott tengelicet, 15 csízt, 3 csicsörkét, 3 kenderikét, ugyanannyi zöldikét foglaltak le, továbbá egy karvalyt elpusztulva találtak.

A nyomozók lefoglaltak továbbá három, a madarak befogásához használt fa- és fémkeretes kalitkát, valamint hat lépvesszőt a hozzá tartozó léptáskával.

Az orvvadászt előállították a rendőrkapitányságra, majd kétrendbeli természetkárosítás bűntett és orvvadászat bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.

A csaknem egymillió forint eszmei értékű védett egyedeket a rendőrök átadták a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak, akik gondoskodtak a madarak természetes közegükbe való visszahelyezéséről

– áll a közleményben.

