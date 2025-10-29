Zelenszkij számára biznisz a háború

Zelenszkij: indulhat a fegyverexport

A döntés része annak a szélesebb stratégiának, amellyel Kijev nemcsak saját hadiparát kíván fejleszteni, hanem nemzetközi szintre is ki akarja terjeszteni az ukrán fegyvergyártást.

A háború kezdete óta az ukrán védelmi ipar – különösen a dróngyártás – óriási ütemben bővült: több mint kétszáz vállalat foglalkozik pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésével és gyártásával, amelyek a fronton alapvetően formálták át a hadviselést.

Zelenszkij korábban jelezte: Ukrajna fegyverexportja elsősorban azokra az eszközökre fog koncentrálni, amelyekből az országnak többlete van. Az ebből származó bevételeket pedig új, fejlettebb drónok és védelmi rendszerek beszerzésére fordítanák. A tervek szerint Kijev az Egyesült Államokkal, európai országokkal, valamint közel-keleti és afrikai partnerekkel is kötne fegyverexport-megállapodásokat.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen a drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jelent meg, amelyek közül sok olcsó, adaptálható rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.

Zelenszkij szerint több afrikai állam már jelezte érdeklődését, és Ukrajna döntött is az első partnerország kiválasztásáról.

Mindeközben Kijev továbbra is tárgyal Washingtonnal egy úgynevezett megafegyverüzletről, amelyben amerikai Tomahawk rakéták vásárlása és ukrán drónok exportja is szerepelne. Bár a legutóbbi Zelenszkij–Trump-találkozón nem született megállapodás, az amerikai elnök jelezte nyitottságát egy átfogó fegyverkereskedelmi megállapodásra.