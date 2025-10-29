A védelmi miniszternek az év végéig biztosítania kell a drónok – FPV, elfogó és mélycsapásra alkalmas típusok – gyártására és leszállítására vonatkozó teljes feladatok teljesítését. A fegyvereink exportját szabályozó programot pedig jövő hónapban el kell indítani – írta Zelenszkij.
Zelenszkij számára biznisz a háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a védelmi minisztériumot, hogy 2025 novemberétől kezdje meg az ukrán fegyverek úgynevezett ellenőrzött exportját – közölte az államfő a közösségi médiában. Zelenszkij pénzt csinál a vérontásból.
Zelenszkij: indulhat a fegyverexport
A döntés része annak a szélesebb stratégiának, amellyel Kijev nemcsak saját hadiparát kíván fejleszteni, hanem nemzetközi szintre is ki akarja terjeszteni az ukrán fegyvergyártást.
A háború kezdete óta az ukrán védelmi ipar – különösen a dróngyártás – óriási ütemben bővült: több mint kétszáz vállalat foglalkozik pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésével és gyártásával, amelyek a fronton alapvetően formálták át a hadviselést.
Zelenszkij korábban jelezte: Ukrajna fegyverexportja elsősorban azokra az eszközökre fog koncentrálni, amelyekből az országnak többlete van. Az ebből származó bevételeket pedig új, fejlettebb drónok és védelmi rendszerek beszerzésére fordítanák. A tervek szerint Kijev az Egyesült Államokkal, európai országokkal, valamint közel-keleti és afrikai partnerekkel is kötne fegyverexport-megállapodásokat.
Ukrajna védelmi szektora – és különösen a drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jelent meg, amelyek közül sok olcsó, adaptálható rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.
Zelenszkij szerint több afrikai állam már jelezte érdeklődését, és Ukrajna döntött is az első partnerország kiválasztásáról.
Mindeközben Kijev továbbra is tárgyal Washingtonnal egy úgynevezett megafegyverüzletről, amelyben amerikai Tomahawk rakéták vásárlása és ukrán drónok exportja is szerepelne. Bár a legutóbbi Zelenszkij–Trump-találkozón nem született megállapodás, az amerikai elnök jelezte nyitottságát egy átfogó fegyverkereskedelmi megállapodásra.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij a legújabb tüzérségi és műszaki fegyvereket vizsgálja meg egy kiképzőközpontban tett látogatása során (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Sajtószolgálat)
