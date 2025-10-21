Fegyverexport háború idején: Kényszer a túléléshez, kockázat a fronton?

Az, hogy háború idején az ukrán hadiipar fegyvereket adjon el külföldre, nem új elképzelés: az erről szóló vita már több hónapja folyik. A hátterében a gyártók krónikus alulfoglalkoztatottsága áll: kapacitásuknak mindössze mintegy 55 százalékát használják ki. Más szóval, jóval többet tudnának gyártani, mint amennyi forrást az ukrán állam biztosítani tud. A gyártási lehetőségek jelenleg 30–35 milliárd dollárra tehetők, ehhez képest az állam körülbelül 10 milliárdot tud finanszírozni.

Az export megnyitásának lényege: csak azokat az eszközöket lehet exportálni, amelyekből többlet áll rendelkezésre, és amelyeket a honvédség nem használ fel. Például tengeri harc- és megfigyelődrónok, elfogó- és felderítő drónok, földi robotizált harci és logisztikai komplexumok, elektronikai hadviselés eszközei és jelzésfelderítő rendszerek.

Ide tartozhatnak azok a nagyobb platformok is, amelyekből a hadsereg számára plusz készlet áll rendelkezésre, például a Novator- vagy Varta-típusú harcjárművek, illetve a Bohdana önjáró löveg.

Izrael jó példa arra, hogyan működhet mindez háborús környezetben is. 2024‑ben rekord, 14 milliárd dolláros exportbevételt értek el. Az országban a katonai fenyegetések és a folyamatos fegyverkezés ellenére a védelmi vállalatok aktívan jelen vannak a világpiacon. Az exportpolitika az, hogy amikor bevezetik az új generációt/típust, a korábbiakat értékesítik.

Ukrajna is hasonló modellt szeretne megvalósítani , de fegyverexport nélkül ez gyakorlatilag lehetetlen.