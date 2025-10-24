NémetországEurópai Unióorosz-ukrán háború

Németország rengeteget veszíthet

Veszélyes vizekre tévedhet az EU a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával. Németország akát 100 milliárd eurónál is nagyobb veszteséget szenvedhet.

2025. 10. 24. 19:03
Illusztráció
Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban a Német–Orosz Külkereskedelmi Kamara (AHK) – számol be róla a német Die Zeit magazin. Németország óriási veszteséggel nézhet szembe.

Németország veszítheti a legtöbbet, de Bart De Wever belga miniszterelnök sem nyugodt az EU terve miatt
Németország veszítheti a legtöbbet, de Bart De Wever belga miniszterelnök sem nyugodt az EU terve miatt

Az AHK vezetője, Matthias Schepp szerint ez a lépés jelentős veszteségeket okozhat a német vállalatoknak, és akár több mint 100 milliárd eurónyi befektetést veszélyeztethet.

Mivel az elmúlt évtizedekben Németország a többi európai országnál többet fektetett be Oroszországban, Európa legnagyobb gazdaságának van a legtöbb veszítenivalója a Brüsszel által javasolt lépéssel kapcsolatban.

Németország, mint Oroszország legjelentősebb európai gazdasági partnere, rendkívül sebezhető ebben a helyzetben

– figyelmeztetett Schepp.

Az AHK vezetője szerint több mint 100 milliárd euró forog kockán – a veszélyeztetett vagyon különböző formákat ölthet. Egyrészt ide tartoznak azok az összegek, amelyeket Oroszország számlákon fagyasztott be, válaszul az európai szankciókra. Másrészt veszélybe kerülhetnek azok a vállalatok is, amelyeket az orosz állam idegen irányítás alá helyezett az orosz–ukrán háború kitörése óta.

Mint arról beszámoltunk, a csütörtöki brüsszeli EU-csúcs egyik központi kérdése volt a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Míg az uniós vezetés és a háborúpárti tagállamok egy része lelkesen támogatja az ötletet, Belgium, ahol a befagyasztott orosz vagyon legnagyobb része található, igen szkeptikus a lépés lehetséges következményei miatt.

Óvatosnak kell lennünk, hogy az orosz vagyon befagyasztására vonatkozó döntések ne forduljanak ellenünk

– fogalmazott Bart De Wever belga miniszterelnök, aki szerint mindenekelőtt jogalapot kellene találni az orosz vagyon felhasználására.

Belgium továbbá garanciákat is szeretne, például a vállalatok kártérítési igényeivel szembeni védelmet, illetve azt, hogy azok a tagállamok, ahol az intézkedés által érintett vagyonelemek találhatók, közösen lépjenek fel.

Ha nem így lesz, az orosz megtorlás csak Belgiumot érintheti, és ez nem túl igazságos

– emelte ki De Wever.

Borítókép: Illusztráció

