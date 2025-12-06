Szalay-Bobrovniczky Kristófpszichóziseszkaláció

Nyugat-Európa háborús pszichózisban van

A nyugat-európai vezetők fenn akarják tartani a háborút, de a magyar kormány kitart amellett, amit a kezdetektől mond, sem fegyvert, sem pénzt nem adnak, nem engedik, hogy Magyarországot berántsák a háborúba – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf Kecskeméten, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 06. 18:03
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kecskeméten a Magyar Nemzetnek elmondta, nagyon veszélyesnek tartja, hogy egy teljes háborús pszichózisba csúszott bele Európa, hiszen több, egyébként gyenge koalíciós kormány éveken keresztül mindenféle stratégia nélkül sodródott, míg mostanra összeálltak egy háborús tervvel, és fenn akarják tartani a háborút, aláásva az amerikai elnök békekezdeményezéseit. 

Már a NATO-főtitkár is, aki eddig visszafogottabb volt a kérdésben, azt mondja, hogy egymilliárd dollárra van szükség havonta, a következő évben pedig még 15-re. Tehát a NATO-főtitkár még a jövő évben is háborúra számít – tette hozzá a honvédelmi miniszter. 

A politikus szerint a szomszédunkban zajló nyílt fegyveres konfliktus miatt a szándékos vagy vétlen eszkaláció veszélyt jelent a magyarok számára, ezért a lehető leghamarabb le kell zárni a háborút. Ugyanakkor Szalay-Bobrovniczky Kristóf biztos benne, hogy ameddig ez a kormány a helyén van, addig Magyarország nem fog belesodródni ebbe, minden módon kint marad. 

Nem adunk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem engedjük, hogy a magyarokat berángassák ebbe a háborúba, és ez biztos, ezt fenntartjuk

– közölte a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

