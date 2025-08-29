autós hírVÉDA-kapusebességmérésgyorshajtástraffipax

Rossz hír a gyorshajtóknak: rengeteg új traffipax érkezik Budapestre

Hamarosan megduplázódik a fix Véda kamerák száma a fővárosban, így garantáltan megdől minden bírságrekord.

2025. 08. 29. 10:26
Fotó: MTI Fotószerkesztõség
A meglévő 26 sebességmérő mellé további 38 budapesti helyszínen várható traffipaxok telepítése – derül ki a Vezess.hu cikkéből, információjukat a Főpolgármesteri hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) is megerősítette. Hosszú időn keresztül alig működtek ilyen Véda-eszközök a fővárosban, csak a 2016-tól üzembe állított hat darab fix doboz vadászott a szabálytalankodókra, 

tavaly azonban – részben az Áprád-hídon történt baleset hatására – felgyorsították a telepítésüket,

és 26 új készüléket helyeztek üzembe 2024. októberén, ezek összesen 47 sávot figyelnek. Idén fél év leforgása alatt közel 150 ezer gyorshajtást rögzítettek, és a felvételeik alapján több mint hétmilliárd forint bírságot szabott ki a hatóság, ami átlagosan naponta 38,8 milliós sarcnak felel meg. 

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/-

Ugyanakkor a rendőrség statisztikái alapján látszik, hogy a tavalyi év vége óta folyamatosan csökken a büntetések száma, vagyis a készülékek hozzájárulnak a közlekedés biztonságához, lassítják a tempót és visszatartják az autósokat a szabálytalanságoktól (legalábbis azokon a szakaszokon, ahol megszokták a kamerákat a vezetők, vagy jeleznek a telefonos applikációk – a szerk.).  

Jelenleg 38 darab olyan helyszín van, ahol a későbbiekben ilyen eszközök telepítése várható, ezek előkészítése különböző fázisban van

 – közölte az ORFK a Vezess.hu szerkesztőségével, vagyis az összes eddigi eszközt számításba véve megduplázódik a traffipaxok száma a Budapesten. Arról azonban még nem adnak ki információt, hogy hol lesznek telepítve az új kamerák. 

Fotó: MTI Fotószerkesztõség


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

