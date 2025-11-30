dróntámadásOroszországukrán támadásdrónorosz-ukrán háború

Ukrajna orosz civilekre támadt, drónok csapódtak több lakóházba

A dél-oroszországi Kubán térségét ismét célba vették az ukrán drónok: több lakóház mellett egy olajfinomító is találatot kapott a Krasznodari határvidéken. Noha az anyagi kár számottevő, a hivatalos jelentések szerint ezúttal senki nem sérült meg. A mentő- és műszaki egységek már a helyszínen dolgoznak, hogy felmérjék a pusztítás mértékét és megkezdjék a terület helyreállítását.

Sebők Barbara
2025. 11. 30. 9:29
Újabb orosz térségben csaptak le az ukrán drónok Forrás: AFP
A helyi katasztrófavédelem a Telegramon számolt be arról, hogy az ukrán dróntámadás nem egyetlen pontot érintett, hanem több településen is károkat okozott. A közölt adatok szerint Kubán térsége szenvedte el a legsúlyosabb pusztítást: ott lakóépületek és ipari objektumok egyaránt találatot kaptak, miután a drónok repeszei szétszóródtak a környéken – írja a Life forrásaira hivatkozva az Origo.

Lakóépületek és ipari objektumok egyaránt találatot kaptak, miután a drónok repeszei szétszóródtak a környéken
Lakóépületek és ipari objektumok egyaránt találatot kaptak, miután a drónok repeszei szétszóródtak a környéken Fotó: AFP

A település egyik lakóépülete szinte közvetlenül a dróntámadás útjába került: a becsapódó repeszek súlyos szerkezeti károkat okoztak, gyakorlatilag lakhatatlanná téve az ingatlant. 

A hatóságok közlése szerint a detonáció után azonnal megkezdték a terület lezárását, a lakók kimenekítését és ideiglenes elhelyezését, hogy elkerüljenek minden további kockázatot. A helyi vezetés hangsúlyozta: a gyors reagálásnak és a körülmények szerencsés alakulásának köszönhetően senki nem sérült meg, noha a ház állapota alapján ez könnyen másként is alakulhatott volna. Nem ez volt az egyetlen épület, amely találatot kapott. 

Ugyanazon a településen egy többlakásos társasház is megrongálódott a támadásban, miután a drón szétszóródó repeszdarabjai hét különböző lakás ablakait törték be.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint a repeszek olyan erővel csapódtak be, hogy több helyiségben repültek szét az üvegszilánkok – csoda, hogy a lakók közül éppen senki sem tartózkodott a veszélyeztetett szobákban. A sérült lakások gyors, ideiglenes helyreállítása már zajlik, az érintett családok pedig pszichológiai és szociális támogatást is kapnak.

A régió egyik fontos ipari létesítményét is megtámadták az ukránok.

A krasznodari térségben működő olajfinomító kénytelen volt leállítani a termelés egy részét, miután az egyik gázvezeték megrongálódott. Ez a sérülés akár komolyabb katasztrófához is vezethetett volna, ám a katasztrófavédelem szerint sikerült időben megakadályozni, hogy a helyzet tovább súlyosbodjon.

A finomító területén jelenleg szakértők vizsgálják, milyen mértékű károk keletkeztek, és milyen ütemben lehet megkezdeni a helyreállítást. A kritikusnak minősített részegységet a vizsgálatok idejére teljesen lezárták, hogy kizárják a további veszélyeket és biztosítsák az üzem többi részének működését.

Anapa sem úszta meg a támadásokat – erről IDE KATTINTVA, az Origo cikkében olvashat bővebben.

A hatóságok tájékoztatása szerint a mentőalakulatok és a speciális műveleti egységek mind a krasznodari, mind az anapai helyszínen folyamatosan jelen vannak. Feladatuk, hogy részletesen felmérjék a keletkezett károkat, valamint mihamarabb megszüntessék a támadások nyomán kialakult veszélyforrásokat. A helyi vezetés jelezte: fokozott figyelemmel kísérik a légtérben megjelenő fenyegetéseket, és továbbra is kiemelt prioritásként kezelik a környék védelmét.

Ukrán drónok csaptak le a Fekete-tengeren is

Mint korábban megírtuk, egyetlen órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren. A török hatóságok közlése szerint a két hajó legénységét sikerült időben kimenteni. Ukrajna utólag magára vállalta a támadásokat, azt állítva, hogy tengeri drónokkal célozták meg azokat az olajszállító tartályhajókat, amelyeket – állításuk szerint – Oroszország a nyugati szankciók kijátszására használt az olajexportban.

Borítókép: Lángoló épület a dróntámadás helyszínén (Fotó: AFP)

