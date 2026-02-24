Szijjártó PéterkőolajSzerbia

Felgyorsítják a magyar–szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait

Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:10
Dubravka Dedovic szerb energiaminiszter és Szijjártó Péter tárgyalása
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait. 

Szijjártó Péter Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetést
Szijjártó Péter Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetést. Forrás: Facebook

„Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát” – hangsúlyozta. Illetve arra is kitért, hogy 

amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni. 

„S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.

 

Borítókép: Dubravka Dedovic szerb energiaminiszter és Szijjártó Péter tárgyalása (Forrás: Facebook)

