Felgyorsítják a magyar–szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait.

Szijjártó Péter Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetést. Forrás: Facebook

„Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát” – hangsúlyozta. Illetve arra is kitért, hogy

amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni.

„S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.

