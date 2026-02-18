Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó

Kedden Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak. A kormányfő a közösségi oldalán egy videót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta:

Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!

A rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind a Fidesz–KDNP listája, mind Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben. A Mandiner megszerezte a kutatás pontos számait, amelyek megerősítették az Orbán Viktor által elmondottakat. Információik szerint a Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 41 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 32 százalék a Tiszára, nyolc százaléka a Mi Hazánkra, négy százaléka a Demokratikus Koalícióra, egy százaléka a Jobbikra, egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, két százalék egyéb létező pártra szavazna. A választók hat százaléka bizonytalan, míg öt százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Így áll a pártok támogatottsága a Veszprém vármegyei 3-as körzetben. Forrás: Mandiner

A jelölteket tekintve a következő az állás:

Navacsics Tiborra (Fidesz–KDNP) 44 százalék,

Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék,

Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék,

Bakk Istvánra (DK) 4 százalék,

Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék,

egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.

Nem tudja, bizonytalan 12 százalék, nem menne el 2 százalék.