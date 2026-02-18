Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

navracsics tibormandinermi hazánkorbán viktor

Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó

A kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 12:52
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal Sümegre látogatott, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel a Hotel Kapitányban mondtak buzdító beszédet a kampány hivatalos kezdete előtt pár nappal az összegyűlt aktivistáknak. A kormányfő a közösségi oldalán egy videót is megosztott az eseményről, melyhez kísérőszövegként azt írta:

Sümegen már tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Navra!

A rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind a Fidesz–KDNP listája, mind Navracsics Tibor is magabiztosan vezet a körzetben. A Mandiner megszerezte a kutatás pontos számait, amelyek megerősítették az Orbán Viktor által elmondottakat. Információik szerint a Veszprém vármegyei hármas választókerületben, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 41 százaléka a Fidesz–KDNP-re, 32 százalék a Tiszára, nyolc százaléka a Mi Hazánkra, négy százaléka a Demokratikus Koalícióra, egy százaléka a Jobbikra, egy százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, két százalék egyéb létező pártra szavazna. A választók hat százaléka bizonytalan, míg öt százalék nem mondta meg, kire voksolna. 

Így áll a pártok támogatottsága a Veszprém vármegyei 3-as körzetben. Forrás: Mandiner

A jelölteket tekintve a következő az állás: 

  • Navacsics Tiborra (Fidesz–KDNP) 44 százalék, 
  • Balatincz Péterre (Tisza) 30 százalék, 
  • Gergelics Ádámra (Mi Hazánk) 4 százalék, 
  • Bakk Istvánra (DK) 4 százalék, 
  • Sándor Balázsra (MKKP) 1 százalék, 
  • egyéb jelöltre 3 százalék szavazna.

Nem tudja, bizonytalan 12 százalék, nem menne el 2 százalék.

Így áll a jelöltek a támogatottsága. Forrás: Mandiner

 

Borítókép: Fidesz feliratú táblák a Fidesz–KDNP választási gyűlésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu