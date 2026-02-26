Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

választásbeavatkozásVálasztás 2026

Már a magyar választások eredményének megkérdőjelezésére készülnek külföldön

Az akcióhoz a külföldről finanszírozott szervezetek aktivistákat toboroznak és képeznek ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 26. 16:42
Fotó: MTI/Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezetek a magyar választások eredményének megkérdőjelezésére készülnek – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amely tudatta: a munkatársai által feltárt mintázatok és információk azt mutatják, hogy nemzetközi politikai nyomásgyakorló központokból koordinálják annak a dezinformációs műveletnek az előkészületeit, amelynek célja a magyarországi választás törvényességének megkérdőjelezése.

Budapest, 2019. május 26. Zárócímke egy szavazóurnán a szavazóhelyiség bezárása után, mielőtt megkezdik a szavazatok számlálását a budapesti Narancs Óvodában kialakított szavazókörben az EP-választás napján, 2019. május 26-án. MTI/Mónus Márton
Fotó: MTI/Mónus Márton

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye rámutat:

elkezdték felépíteni a narratívát, amely a kormányt választási csalással vádolja, és azt terjeszti, hogy vereség esetén sem adná át a hatalmat.

Hozzátették, a dezinformációs narratíva megalapozásában tevékenyen részt vesz a berlini Democracy Reporting International és Gesellschaft für Freiheitsrechte nevű, főleg Brüsszel által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, valamint a hivatal korábbi jelentéseiben bemutatott The German Marshall Fund of the United States is, mely szerint a magyar kormány a választás napján széles körű szabálytalanságokat követhet el, hogy az eredményt a saját javára billentse – ismertették.

Ezek szerint az akcióhoz a külföldről finanszírozott szervezetek aktivistákat toboroznak és képeznek ki. Céljuk, hogy ezeket az aktivistákat mozgósítsák, ha a választás eredménye nem a finanszírozók vagy támogatók elvárásai szerint alakul 

– mutattak rá. Úgy fogalmaztak: „Szavazókörökből származó jelentésekkel, nemzetközi fórumokra szánt tanulmányokkal akarják a választás legitimitását megkérdőjelezni, a nyomás fokozása érdekében pedig megkezdték a demonstrációk és zavargások előkészítését. Ebben olyan, a mozgósításra és választási zavarkeltésre specializálódott szervezetekre támaszkodnak, mint a például a 2022-es választások idején is aktív 20K mozgalom”,

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet, hogy aki arra készül, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa, az bűncselekményt követ el

– hangsúlyozták.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Ilusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu