Trump aláírta a törvénybe foglalt ígéreteit

Trump pénteken a Fehér Ház kertjében tartott ceremónián írta alá a „One Big Beautiful Bill Act” néven emlegetett törvénycsomagot, amelyet a képviselőház csütörtök délután szoros szavazással, 218–214 arányban fogadott el. A republikánus elnök az iowai beszédében a második ciklusa első öt hónapját a nemzeti hanyatlástól való függetlenség nyilatkozatának nevezte, és kijelentette, hogy az elfogadott javaslat az összes kampányígéret beteljesítését jelenti.

Trump szerint az új törvénycsomag az elmúlt hat hónap sikereit koronázza meg.

Fotó: ALEX BRANDON / POOL

Trump a Fehér Háznál zárta le a törvényhozási harcot

A hivatalos aláírás előtt Trump a Fehér Ház előtt tartott beszédet, amelyben az elmúlt év eredményeit méltatta, és a katonai erő megerősödését emelte ki. Mint fogalmazott, az amerikaiak büszkébbek most, mint sok éve bármikor, hozzátéve, hogy van bennük büszkeség, van méltóság. Az elnök szerint míg egy évvel ezelőtt „senki sem akart belépni a hadseregbe, a rendőrségbe vagy a tűzoltósághoz”, mára ezek lettek a legkeresettebb pályák. Úgy fogalmazott:

Most telt ház van, sosem látott érdeklődés.

Trump kitért a nemrég tartott NATO-csúcstalálkozóra is, ahol szerinte áttörés történt:

A tagállamok évente ezermilliárd dollárt fognak költeni, ami korábban elképzelhetetlen volt.

A szövetséges vezetők elmondása szerint egy éve még halottnak tűnt Amerika, most pedig a világ legvonzóbb országa lett.

Minden amerikainak nagyon boldog Függetlenség Napját kívánok. Ez valami különleges lesz

– mondta. Hangsúlyozta, hogy olyan lelkesedés uralkodik az országban, amilyet évtizedek óta nem láttak, majd külön köszönetet mondott a first ladynek, aki keményen dolgozott azon, hogy ez az egész működjön. Az elnök emlékeztette a résztvevőket az esti tűzijátékra is, amelyet kilenc órára hirdettek meg. Köszönetet mondott a jelen lévő képviselőknek, szenátoroknak, valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevő szervezeteknek és vendégeknek is. Mint mondta:

Az elmúlt hat hónap volt az elnökségem legsikeresebb időszaka – sőt, egyesek szerint a legjobb hat hónap volt, amit bármely elnök valaha teljesített.

Trump kitért a két héttel korábbi, nagy visszhangot kiváltó hadműveletre is.

Két hete a fantasztikus légierőnk végrehajtotta a történelem egyik legsikeresebb katonai csapását

– jelentette ki. Hozzátette, hogy az est vendégeként jelen volt 115 pilóta és családtagjaik is a Missouri állambeli Whiteman légibázisról, ahol a híres B–2-es bombázók állomásoznak. Külön köszöntötte a jelen lévő pilótákat, akik részt vettek az „Éjféli Kalapács” hadműveletben.

Köszönöm, hölgyeim és uraim. Mindent nektek köszönhetünk. Fantasztikus munkát végeztetek, hibátlant

– mondta. A bevetést úgy jellemezte, mint az Egyesült Államok egyik legtökéletesebben kivitelezett katonai kampányát. Trump emlékeztetett: míg korábban kudarcba fulladt műveletek jellemezték az amerikai fellépést, most minden bomba célba ért, és nem volt sem ember-, sem technikai veszteség.

Az ellenség meg sem látta, hogy jövünk. A gépek átrepültek egy ellenséges ország közepén, aztán ledobták a bombákat, és már el is tűntek onnan.

Az elnök szerint még a baloldali média is kénytelen volt elismerni a művelet sikerét:

Teljes megsemmisítés volt. Most már a fake news is beismeri, pedig gyűlölték beismerni, de nem volt választásuk.

A jelenlévő katonákat dicsérve azt mondta:

Mi nagyon büszkék voltunk rájuk, de ők még büszkébbé tettek minket azzal, hogy beültek ezekbe a gyönyörű gépekbe, és átrepültek a világ legveszélyesebb légterén.

Trump kitért arra is, hogy a rendezvényen több száz katonai család is jelen volt, akiket a nemzet nevében köszöntött.

A hadsereg, a haditengerészet, a légierő, az űrhaderő – szeretem az űrhaderőt, mert mi hoztuk létre –, a parti őrség és a tengerészgyalogság csodálatos emberei vannak itt

– sorolta. A függetlenség napján Trump szerint az Egyesült Államok újra győzelmet ünnepelhetett.

Amerika most nyer, nyer és nyer, ahogy korábban soha. A tőzsde csúcson, a munkahelyek száma csúcson, minden csúcson van – és így is fog maradni.

Trump: ígéreteket tettünk, és be is tartottuk őket

Trump hosszasan méltatta a törvénycsomagot, amely szerinte minden választási ígéretét teljesítette, ráadásul példátlan módon egyetlen javaslatba sűrítve. Elmondása szerint eredetileg több külön törvényjavaslatban akarták feldolgozni az intézkedéseket, ám ő egy televíziós szereplés során javasolta:

Legyen egyetlen nagy, gyönyörű törvény.

A törvény neve így lett végül One Big Beautiful Bill, vagyis „Egy nagy, gyönyörű törvény”.

„Soha nem volt még ilyen átfogó javaslat, amely ennyi különböző területet érintene. Mindenki talált benne valamit, amit támogatni tudott

– mondta Trump, hozzátéve, hogy a törvénycsomag elfogadásához nélkülözhetetlen volt a republikánus egység. Szerinte az amerikai nép „történelmi felhatalmazást” adott nekik novemberben, és ezt most beteljesítették. A beszédben személyesen is megköszönte több republikánus vezető támogatását, köztük J. D. Vance alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek, Mike Johnson házelnöknek és John Thune szenátusi frakcióvezetőnek. A törvény tartalmáról szólva az elnök kiemelte, hogy az intézkedéscsomag tartalmazza az Egyesült Államok történetének legnagyobb adócsökkentését és kiadáscsökkentését is.

Több mint 700 milliárd dollárt spórolunk meg pazarláson, csaláson és visszaéléseken. Ez minden idők legnagyobb megtakarítása

– jelentette ki. Az elnök szerint mindezek mellett az új törvény megerősíti a határvédelmet, állandósítja a Trump-féle adókedvezményeket, és az idősek szociális juttatásait is adómentessé teszi.

Gazdaságunk rakétaként fog kilőni. Már most rekordokat döntünk, és ez még csak a kezdet

– fogalmazott. A gyárak dolgozóitól a rendőrökön és tűzoltókon át a kamionsofőrökig minden amerikai érezni fogja a törvény hatását – mondta, majd hozzátette:

A szén visszatért. És ha már mondjuk, mondjuk szépen: tiszta, gyönyörű szén.

Trump újra odaszúrt a demokratáknak is, akik egyetlen képviselővel sem támogatták a törvénycsomagot. Úgy fogalmazott:

Gyűlölik ezt az országot, vagy engem, vagy mindkettőt. Ezért nem szavaztak rá. De ez a törvény még így is a valaha volt legnépszerűbb lett.

Trump beszéde végén ismét felsorolta a törvénycsomag legfontosabb intézkedéseit, hangsúlyozva, hogy az új jogszabály a maga nemében a legnagyobb, amit valaha elfogadtak. A gyermekek után járó adókedvezményt véglegessé tették 40 millió amerikai család számára, emellett az amerikai gyártású autók vásárlásához kapcsolódó hitelkamatok adólevonhatók lettek.

Ez korábban sosem történt meg. Ha hitelre veszel autót, levonhatod a kamatot az adóból – de csak ha Amerikában készült a jármű

– jegyezte meg. Az elnök szerint a törvény eltörölte az örökösödési adót is, amely sok amerikai családi gazdaságot és kisvállalkozást sújtott.

Ha szereted a gyerekeidet, most már rájuk hagyhatod a farmodat anélkül, hogy hitelt kellene felvenniük. Ha nem szereted őket, akkor ne is figyelj rám

– mondta ironikusan. Bejelentette, hogy az új beruházások után 100 százalékos leírás jár, ami az amerikai ipar fellendítését szolgálja. Trump arról is beszélt, hogy a határvédelem történelmi fordulóponthoz ért:

A múlt hónapban nulla illegális határátlépés történt. Nulla.

Ezzel szemben – állítása szerint – Joe Biden idején 21 millió illegális bevándorló érkezett az országba, köztük bűnözők, elmebetegek és drogbárók. Az elnök a beszéd végén az előttünk álló évszázad negyedévezredes jubileumára utalt, és úgy fogalmazott:

A gazdaságunk a középosztály megerősödését hozza, határaink szuverének és biztonságosak, hadseregünk pedig páratlan a világon.

Úgy vélte, az Egyesült Államok aranykora elkezdődött:

Ez lesz az az időszak, amit Amerika még sosem tapasztalt meg. Újra naggyá tesszük Amerikát – és ez nagyon gyorsan történik.

Trump megköszönte a rendezvényen részt vevőknek a jelenlétet, külön köszöntötte feleségét is:

Gondolják, hogy könnyű first ladynek lenni? Nem az.

Végül jókívánságait tolmácsolta az ünneplők felé:

Boldog július negyedikét! Isten áldja Önöket!

A beszédet követően Donald Trump ünnepélyesen aláírta a törvénycsomagot.

Borítókép: Donald Trump és Melania Trump (Fotó: AFP)