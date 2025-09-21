Földön, vízen, levegőben – látványos videó a honvédségi hadgyakorlatról

„Földön, vízen, levegőben – mozgásban van a Magyar Honvédség az Adaptív Hussars 2025 gyakorlaton” – írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy videót is megosztott, ami az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlatot mutatja be.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megméretést jelentő Adaptive Hussars gyakorlat október közepéig tart.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.