Látványos videón mutatjuk a nemzetközi magyarországi hadgyakorlatot

Magyar és NATO-katonák szövetségben hajtották végre a dunai deszantátkelést az Adaptive Hussars 25 keretén belül – erő, összhang, hazaszeretet! – írja Facebook-videója felett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

A hadgyakorlatról a Magyar Honvédség is közzétett egy videót a Facebook-oldalán.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megméretést jelentő gyakorlat október közepéig tart. Ez alatt az idő alatt a a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak a honvédek, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.

Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékosállományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)