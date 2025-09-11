Rendkívüli

Látványos videón mutatjuk a nemzetközi magyarországi hadgyakorlatot

Látványos dunai deszantátkelést hajtottak végre magyar és NATO-katonák az Adaptive Hussars 25 hadgyakorlat részeként – számolt be róla Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A több vármegyére kiterjedő, október közepéig tartó gyakorlaton a Magyar Honvédség teljes állománya és szövetséges erők vesznek részt, több mint kétezer tartalékossal kiegészülve.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:30
Magyar és NATO-katonák szövetségben hajtották végre a dunai deszantátkelést az Adaptive Hussars 25 keretén belül – erő, összhang, hazaszeretet! – írja Facebook-videója felett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

A hadgyakorlatról a Magyar Honvédség is közzétett egy videót a Facebook-oldalán.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megméretést jelentő gyakorlat október közepéig tart. Ez alatt az idő alatt a a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak a honvédek, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg. 

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. 

Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékosállományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)

