Marozsán topjátékost „alázott meg”, mégsem örülhet

Marozsán Fábián a sanghaji tenisztorna első fordulójában már begyűjtötte egy neves játékos, a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka skalpját, majd a második körben egy még nehezebb feladat várt rá: pénteken a világranglistán negyedik Taylor Fritz állt a háló másik oldalán.

Taylor Fritz sokáig nem tudott mit kezdeni Marozsán Fábián ütéseivel (Fotó: AFP/JADE GAO)

Marozsán Fábián remekelt Fritz ellen

A magyar játékos azonban nem ijedt meg az amerikai klasszistól. Olyannyira nem, hogy 3:2-es vezetésnél elvette az ellenfele adogatását, a lendülete pedig aztán a szett végéig is kitartott, több játékot már nem is engedélyezett Fritznek.

A folytatásban fej fej mellett haladtak a felek. Csak Fritznek akadtak bréklabdái ebben a játszmában, méghozzá négy is, de Marozsán az összeset hárította, tehát rövidítésben dőlt el a szett. A tie breakben az első két pontot még hozta a magyar játékos, de 4:4 után már nem tudta tartani a lépést az ellenfelével, aki így kiegyenlített.

A harmadik játszmában mintha lemásolták volna az előzőt, brékelni egyik játékos sem tudott. Marozsán 6:5-nél két meccslabdát hárított, a rövidítésben viszont a hibái sokba kerültek, és ezt Fritz simán hozta.

A mindent eldöntő pont:

Where's the noise now🔊



Taylor Fritz fights back and takes out Marozsan 2-6 7-6 7-6 💪#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/k7AEp2oY3i — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2025

Marozsán kiesett, de a teljesítményére büszke lehet: ötven nyerő ütése volt és egyszer sem vesztette el adogatójátékát. Az X-en elképedve nézték a magyar játékost. Sorra kapta a dicséreteket, és mint azt egy felhasználó megjegyezte,

Sanghajban megalázzák az amerikai teniszezőket, Marozsán épp ezt teszi Fritzcel.

A végén azonban az amerikai örülhetett, aki a következő körben a francia Giovanni Mpetshi Perricard ellen folytatja. Az esélyesek közül Novak Djokovics is továbbjutott pénteken, két szettben győzte le a horvát Marin Cilicet. A szerb kiválóság a német Yannick Hanfmann-nal küzd meg legközelebb.