RybakinaSzabalenkaLorenzo MusettivilágbajnokságNovak Djokovics

Kazah királynőt koronáztak meg Rijádban, Djokovics nem adott ingyenajándékot az olaszoknak

Egyre kevesebb a nyitott kérdés a tenisz világában a 2025-ös szezon vége felé. A női vb-n a világelső Szabalenka megint képtelen volt feltenni az i-re a pontot, miután két szettben (3:6, 6:7) legyőzte őt a korábbi wimbledoni bajnok, a kazah Rybakina, aki veretlenül, mind az öt meccsét megnyerve lett világbajnok. A férfiaknál az athéni tornán eldőlt, hogy az olasz Musetti csak akkor léphet pályára az ATP-vb mezőnyében, ha a tavalyi viadalhoz hasonlóan visszalép mostani legyőzője, Novak Djokovics.

Molnár László
2025. 11. 08. 20:04
Elena Rybakina a 2022-es wimbledoni bajnoki címe után most a vb-címet is megszerezte Rijádban
Elena Rybakina a 2022-es wimbledoni bajnoki címe után most a vb-címet is megszerezte Rijádban Fotó: AFP/ARTUR WIDAK Forrás: ANADOLU
Immár végérvényesen befejeződött a női teniszezők 2025-ös szezonja, mégpedig a Rijádban rendezett világbajnokság egyéni döntőjével. Maga a finálé nem várt végeredménnyel zárult, ugyanis a döntőben a két veretlenül érkező játékos közül a kazah Elena Rybakina diadalmaskodott, miután a szombati döntőben két szettben – 6:3, 7:6 – jobbnak bizonyult a világelső fehérorosz Arina Szabalenkánál. Pedig az esélyek egyértelműen a fehérorosz világelső mellett szóltak, aki a döntőig mindössze két szettet veszített, és legyőzte többek között a címvédő amerikai Coco Gauffot. 

A kazah Elena Rybakina veretlenül lett 2025 női világbajnoka
A kazah Elena Rybakina veretlenül lett 2025 női világbajnoka. Fotó: Anadolu/Artur Widak

Rybakina ért fel a csúcsra, Szabalenka továbbra is várhat első vb-címére

A fogadóirodák egyértelműen a világelsőt tartották a döntő esélyesének, holott a 2022-es wimbledoni bajnok Rybakina sem volt rosszabb formában, ugyanis ő szintén két szettet elveszítve, veretlenül érkezett a döntőbe.

Rybakina eredményei a rijádi WTA-világbajnokságon

  • Csoportmeccsek
  • Anisimova 6:3, 6:1
  • Swiatek 3:6, 6:1, 6:0
  • Alexandrova 6:4, 6:4
  • Elődöntő
  • Pegula 4:6, 6:4, 6:3
  • Döntő
  • Szabalenka 6:3, 7:6 (7-0)

Az első játszmában a hatodik helyen kiemelt Rybakina egyszer elvette riválisa adogatójátékát, s ez elég volt ahhoz, hogy 45 perc alatt előnybe kerüljön. A második szett már szorosabb küzdelmet hozott, ebben egyikük sem tudta brékelni a másikat, így következhetett a rövidítés, amelyben Szabalenka meglepetésre egyetlen pontot sem tudott nyerni, így az 1 óra 48 perces csata végén Rybakináé lett a győzelem.

A 2022-ben wimbledoni bajnok, kazah színekben versenyző játékos pályafutása során először nyerte meg a szezonzáró vb-t, s mivel hibátlanul menetelt a diadalig, rekordot jelentő 5,235 millió dollárt (1,738 milliárd forintot) kapott. Szabalenka másodszor játszhatott döntőt a WTA-vb-n, de 2022 után másodszor is kikapott.

Djokovicsnál nincs ingyenajándék

A férfiak athéni, kemény pályás teniszversenyének fináléjában a papírformának megfelelően Novak Djokovics és Lorenzo Musetti jutott be, a szerb játékos pedig az olasz teniszező ellen az utolsó világbajnoki induló sorsáról is döntött. Musettinek egyetlen esélye volt arra, hogy a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon alanyi jogon ott legyen: ha tornagyőzelemmel zár a görög fővárosban. Nos, ez nem jött össze, ugyanis a korábbi világelső, 24-szeres GS-bajnok szerb hatalmas csatában 4:6, 6:3, 7:5-re győzött, ezzel a 144. fináléjában a 101. tornagyőzelmét szerezte meg. Amennyiben Djokovics a tavalyihoz hasonlóan visszalép a vb-indulástól, az olasz mégis ott lehet Torinóban, ám ha az indulás mellett dönt, akkor Musetti csak tartalék lesz, a vb 8. helyét a kanadai Félix Auger-Aliassime szerzi meg.

Novak Djokovics megnyerte az athéni tornát, de még nem döntött a vb-indulásról
Novak Djokovics megnyerte az athéni tornát, de még nem döntött a vb-indulásról. Fotó: AFP/Anadolu/Costas Baltas

Az ATP-világbajnokság tervezett csoportbeosztása:

  • Jimmy Connors-csoport: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.), Novak Djokovics (szerb, 4.), Taylor Fritz (amerikai, 6.), Alex de Minaur (ausztrál, 7.)
  • Björn Borg-csoport: Jannik Sinner (olasz, 2.), Alexander Zverev (német, 3.), Ben Shelton (amerikai, 5.), Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.)
  • Tartalék: Lorenzo Musetti (olasz, 9.)
     

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!





