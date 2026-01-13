Ezek az egyszerű gyakorlatok segítenek megelőzni az elesést

Egy rossz lépés, és már meg is történt a baj. Ötven év felett az elesés az egyik leggyakoribb sérülési ok a téli hónapokban, amikor a jeges járdák és a havas utak még a biztos lábak alól is könnyen kicsúsznak. Megfelelő odafigyeléssel és egyensúlyjavító gyakorlatokkal viszont sokat tehetünk a stabilitásunkért és a biztonságunkért.

Egyensúlyjavító gyakorlatokkal tehetünk azért, hogy télen is biztonságosan mozogjunk (kép: mayoclinic.org)

Miért romlik az egyensúly az évek múlásával?

Szakemberek szerint az egyensúlyérzék gyengülésének egyik legfőbb oka az izomerő csökkenése, különösen a lábakban, amelyek a stabil állás és járás alapjai. Emellett az életkor előrehaladtával a reakcióidő is lassulhat, így egy hirtelen megbillenésre nehezebb gyorsan reagálni. A látás romlása szintén szerepet játszik: ha bizonytalanabb a térérzékelés, könnyebben botlunk meg. Nem elhanyagolható az sem, hogy egyes gyógyszerek mellékhatásai – például szédülés vagy álmosság – szintén rontják az egyensúlyt.

Egyszerű egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok, amelyeket otthon is elvégezhetünk

Az egyensúly fejlesztése otthon is lehetséges, nem igényel bonyolult eszközöket vagy hosszú edzéseket. Egy stabil szék, egy fal vagy konyhapult, egy kényelmes cipő és napi néhány perc figyelem már sokat segíthet. A gyakorlatokat érdemes lassan, kontrolláltan végezni, mindig a biztonságot szem előtt tartva.

Kezdésként jó választás a székről felállás és visszaülés. Üljünk le egy stabil székre, a talpak legyenek teljes felülettel a földön, majd karok segítsége nélkül álljunk fel, és lassan üljünk vissza. Ez a mozdulat nemcsak az egyensúlyt, hanem a comb- és farizmokat is erősíti, amelyek kulcsszerepet játszanak a stabil járásban. Már napi 5-10 ismétlés is érezhetően javítja a biztonságérzetet. Ezután következhet a sarok–lábujj séta, amelyet akár a nappali falánál végezhetünk. Lépjünk előre úgy, hogy az elöl lévő láb sarka közvetlenül a hátul lévő láb lábujjához érjen, mintha egy képzeletbeli vonalon haladnánk. Ez a gyakorlat fejleszti a koordinációt és segít a járás közbeni bizonytalanság csökkentésében. Az egyik leghatékonyabb, mégis legegyszerűbb gyakorlat az egy lábon állás. Kapaszkodjunk meg egy szék háttámlájában vagy a konyhapultban, majd emeljük fel az egyik lábunkat, és tartsuk meg az egyensúlyt néhány másodpercig. Ha ez már magabiztosan megy, próbáljuk kapaszkodás nélkül, rövidebb ideig. Ez a gyakorlat közvetlenül edzi azokat az izmokat és idegi kapcsolatokat, amelyek megakadályozzák az elesést. Végül, érdemes beiktatni az oldalsó lábemelést is. Álljunk egyenesen, egyik kezünkkel kapaszkodjunk, majd a másik oldalon lassan emeljük oldalra a lábunkat, anélkül hogy a törzs elbillenne. Ez erősíti a csípő körüli izmokat, amelyek különösen fontosak a stabil álláshoz és a lépcsőzéshez.

Mire érdemes figyelni torna közben?

Nem az intenzitás, hanem a rendszeresség a kulcs. Már napi 5-10 perc egyensúlygyakorlat is csökkentheti az elesések kockázatát. Fontos, hogy mindig stabil környezetben gyakoroljunk, ne siettessük a mozdulatokat, és ha bizonytalannak érezzük magunkat, inkább kapaszkodjunk.