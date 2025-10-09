Kiderült, miért fiatalítja az agyat a sudoku és a keresztrejtvény

Sokan azt gondolják, a keresztrejtvény vagy a sudoku csak egy kedves hobbi, pedig a legújabb tudományos álláspont szerint a játék valóban védelmet nyújthat az agyunknak. Hogyan lehetséges ez? Mi történik pontosan az agyunkban, amikor kitöltünk egy keresztrejtvényt vagy egy sudokut?



Agytorna teázás közben (Fotó: Pexels)

Aktív edzés az agynak

Egy amerikai kutatás során olyan idős embereket vizsgáltak, akik még teljesen ép kognitív funkciókkal bírtak. Tizenkét–tizennyolc havonta memória- és gondolkodásteszteket végeztek velük, és megfigyelték, hogyan alakul memóriájuk hanyatlása. Az eredmény:

azoknál, akik rendszeresen keresztrejtvényeztek, átlagosan 2,5 évvel később indult el a memória romlása, mint azoknál, akik nem rejtvényeztek.

Ami pedig még érdekesebb, mindez nem függött az iskolázottságtól, olvasottságtól. A rejtvényfejtés önmagában számított. A kutatók szerint ez azért lehetséges, mert ez a fajta mentális munkavégzés erősíti a kognitív tartalékot, amely kompenzálhatja az öregedéssel járó agyi visszaesést. Ez azt jelenti, hogy a keresztrejtvény nemcsak az agytorna egyik kellemes formája, hanem valódi védőréteggel is felruházhat minket, függetlenül attól, mennyit tanultunk életünk során.

A rejtvényfejtés fiatalít

És ez még nem minden. Minél rendszeresebben játszottak 50 év feletti felnőttek olyan feladványokkal, mint a keresztrejtvény vagy a sudoku, annál jobb agyműködést mutattak – ezt állapította meg egy több mint 19 ezer résztvevő bevonásával készült angol felmérés.

A grammatikai gondolkodást mérő teszteken átlagosan tíz évvel fiatalabbnak bizonyultak, míg a rövid távú memóriát mérő feladatokban nyolc évvel fiatalabb szintet hoztak azokhoz képest, akik ritkán vagy sosem oldanak meg ilyen típusú feladványokat.

Egy másik kísérletben olyan idősebb embereket vizsgáltak, akik már észrevették magukon, hogy néha feledékenyebbek. Az eredmény meglepő volt: azok, akik rendszeresen keresztrejtvényeket fejtettek, még így is jobb kognitív teljesítményt mutattak olyan apró, de fontos dolgokban is jobban szerepeltek, mint a gyógyszerek szedésének észben tartása vagy a pénzügyeik intézése. Mi áll emögött? Hogyan segíthetnek ezek a rejtvények az agynak?