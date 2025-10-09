Kiderült, miért fiatalítja az agyat a sudoku és a keresztrejtvény

Rendkívüli

Ahogy múlnak az évek, egyre gyakrabban felejtjük el, hová tettük a kulcsot vagy mi mindent akartunk venni a boltban. A jó hír, hogy a memóriánk edzhető. Ráadásul nem kell hozzá semmi különös: elég egy keresztrejtvény vagy egy sudoku. Kutatások szerint ezekkel akár évekkel késleltethetjük a demencia vagy az Alzheimer-kór kialakulását. De hogyan lehetséges ez? Nézzük!

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 09. 12:53
A rejtvényfejtés serkenti az agy működését
Az agyat folyamatosan edzeni kell – a keresztrejtvény és a sudoku segít ebben Forrás: Getty Images
Sokan azt gondolják, a keresztrejtvény vagy a sudoku csak egy kedves hobbi, pedig a legújabb tudományos álláspont szerint a játék valóban védelmet nyújthat az agyunknak. Hogyan lehetséges ez? Mi történik pontosan az agyunkban, amikor kitöltünk egy keresztrejtvényt vagy egy sudokut?
 

Közös játék az agy egészségéért
Agytorna teázás közben (Fotó: Pexels)

Aktív edzés az agynak

Egy amerikai kutatás során olyan idős embereket vizsgáltak, akik még teljesen ép kognitív funkciókkal bírtak. Tizenkét–tizennyolc havonta memória- és gondolkodásteszteket végeztek velük, és megfigyelték, hogyan alakul memóriájuk hanyatlása. Az eredmény:

azoknál, akik rendszeresen keresztrejtvényeztek, átlagosan 2,5 évvel később indult el a memória romlása, mint azoknál, akik nem rejtvényeztek.

Ami pedig még érdekesebb, mindez nem függött az iskolázottságtól, olvasottságtól. A rejtvényfejtés önmagában számított. A kutatók szerint ez azért lehetséges, mert ez a fajta mentális munkavégzés erősíti a kognitív tartalékot, amely kompenzálhatja az öregedéssel járó agyi visszaesést. Ez azt jelenti, hogy a keresztrejtvény nemcsak az agytorna egyik kellemes formája, hanem valódi védőréteggel is felruházhat minket, függetlenül attól, mennyit tanultunk életünk során. 

A rejtvényfejtés fiatalít

És ez még nem minden. Minél rendszeresebben játszottak 50 év feletti felnőttek olyan feladványokkal, mint a keresztrejtvény vagy a sudoku, annál jobb agyműködést mutattak – ezt állapította meg egy több mint 19 ezer résztvevő bevonásával készült angol felmérés

A grammatikai gondolkodást mérő teszteken átlagosan tíz évvel fiatalabbnak bizonyultak, míg a rövid távú memóriát mérő feladatokban nyolc évvel fiatalabb szintet hoztak azokhoz képest, akik ritkán vagy sosem oldanak meg ilyen típusú feladványokat.

Egy másik kísérletben olyan idősebb embereket vizsgáltak, akik már észrevették magukon, hogy néha feledékenyebbek. Az eredmény meglepő volt: azok, akik rendszeresen keresztrejtvényeket fejtettek, még így is jobb kognitív teljesítményt mutattak olyan apró, de fontos dolgokban is jobban szerepeltek, mint a gyógyszerek szedésének észben tartása vagy a pénzügyeik intézése. Mi áll emögött? Hogyan segíthetnek ezek a rejtvények az agynak?

Elmetorna

Ezek a játékok egyfajta „edzést” jelentenek az agynak. Játék közben ugyanis stimuláljuk a neuronhálózatokat, megerősítjük a kapcsolódásokat. Ez az aktív idegi tevékenység pedig fokozza az agy vérellátását. 

Márpedig a megfelelő véráramlás és az agyi érrendszeri egészség kulcsfontosságú az öregedő agy számára. 

Amikor egy-egy szót keresünk, beindul a memóriánk, előhívjuk a tudásunkat, ráadásul a nyelvi készségeinket is használjuk. A rejtvényfejtés fejleszti továbbá azt is, hogy egyszerre több információt tartsunk a fejünkben és dolgozzunk vele. Ez a „memóriatartalék” pedig kompenzálhatja azokat az apró agyi változásokat, amelyek a demencia előszobájában előfordulnak.

Egyre több vizsgálat mutatja azt is, hogy a szellemi aktivitás hatással lehet az Alzheimer-kór kialakulásának biológiai folyamataira. Egy 2023-as ausztrál kutatásból tudjuk például, hogy azoknak az embereknek az agyában, akik évtizedeken át rendszeresen tornáztatták az elméjüket – például olvasással, tanulással vagy rejtvényfejtéssel –, kevesebb káros fehérje rakódott le. Ez a bizonyos fehérje, a béta-amiloid, az Alzheimer-kór egyik fő „elindítója”. A kutatók azt figyelték meg, hogy azok, akik rendszeresen játszanak, sokkal kevesebbet halmoznak fel ebből. 

Érdekes még az a felmérés is, melynek során enyhe kognitív károsodásban szenvedő embereket vizsgáltak MRI-vel, és úgy találták, azoknál, akik rendszeresen rejtvényt fejtenek, kisebb volt az agy zsugorodása.

De mit is csinál az agyunk, amikor sudokuzunk?

Képzeljük el az agyunkat egy csapatként, ahol mindenkinek megvan a maga feladata ahhoz, hogy minden jól működjön. Az egyik legfontosabb csapattag a prefrontális kéreg – ez a homlokunk mögötti agyterület felelős példul a döntéshozatalért, az összpontosításáért, a tervezésért és a problémamegoldásért. És itt lép színre a sudoku. Ez a játék ugyanis kifejezetten jó edzést ad ennek az agyterületnek. Mint kimutatták, amikor valaki sudokut fejt, az agy prefrontális részei – a külső (laterális) és a belső (mediális) területek – intenzíven aktiválódnak. Az agy fokozottan kezd oxigént felhasználni, ami azt jelzi: valóban megindul a munka odabent.

És ez nem csupán egy érdekes tudományos adat. 

Ez azt jelenti, hogy azoknál az embereknél, akik olyan betegséggel élnek, amely épp ezt az agyterületet érinti – például frontális lebenyt érintő károsodás vagy bizonyos neuropszichiátriai betegségek –, a sudoku hasznos segítője lehet a gyógyulásnak vagy lassításnak.

 Mint egy jól felépített tornagyakorlat, amely újra és újra mozgásba hozza azt, aki épp erősítésre szorul.

Legyen az a Magyar Nemzet oldalán online is játszható sudoku vagy keresztrejtvény, a játéknak tehát számos előnye van. 

Összegezve, ezért jó az agynak a sudoku és a keresztrejtvény:

  1. Jobb lesz a kedvünk: amikor sikerül megfejtenünk egy rejtvényt, az elégedettség érzésnek a hatására az agyban dopamin termelődik, aminek következményeként jobb lesz a hangulatunk. (A dopamintermelést egyébként azzal is fokozhatjuk, amilyen tárgyakkal körülvesszük magunkat, erről itt írtunk korábban)
  2. Javítja a memóriát és az emlékezőképességet
  3. Fejleszti a logikus gondolkodást és a problémamegoldást
  4. Egy bonyolultabb rejtvény megoldása közben az agyunk megtanul többféle lehetőséget mérlegelni
  5. Támogatja a mentális rugalmasságot, az új megoldások keresését
  6. Erősíti a koncentrációt, segít kizárni a zavaró tényezőket
  7. Csökkenti a stresszt, hiszen eltereli a figyelmet a hétköznapi problémákról, ezáltal mérsékeli a szorongást és nyugalmat ad
  8. Növeli az önbizalmat, mert minden megoldott rejtvény egy apró győzelem
  9. Segít abban, hogy az agyban kevésbé rakódjanak le az Alzheimer-kórt okozó káros fehérjék
  10. A szavakkal való játék fejleszti a kommunikációt, gazdagítja a szókincset
  11. Tanulhatunk belőle, lexikális tudásunk gyarapodik

    Az emberi agy persze végtelenül összetett és egyedi is, ráadásul folyamatosan változik. Ezért a kutatók nem állítják, hogy a keresztrejtvények vagy a sudoku garantáltan megelőzik az időskori demenciát. De a jelek szerint ezek a játékos, mégis gondolkodtató tevékenységek valóban segítenek abban, hogy az agyunk frissebb maradjon.    

 

