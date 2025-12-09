Ezért veszélyesek az energiavámpírok – és így védekezhetünk ellenük

Az agy a test tömegének mindössze két százaléka, ám az energiánk nagyjából húsz százalékát fogyasztja. Ha stresszes helyzetbe kerül — például amikor egy energiavámpír ember mellé sodor bennünket az élet —, akkor „vészüzemmódba” kapcsol. Agyunknak ilyenkor még több energiára van szüksége, testünk pedig fokozott terhelésnek van kitéve, ami igénybe veszi számos szervünket, hormon- és immunrendszerünket is.

Az energiavámpírok fizikai kimerültséget okoznak (Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels)

Miért merít ki ennyire egyetlen beszélgetés?

A munkahelyi, családi vagy baráti interakciók során sokszor láthatatlan, mégis komoly munkát végzünk. Figyelünk, elemezünk, reagálunk, szabályozzuk a saját viselkedésünket. Azok, akik folyamatosan panaszkodnak vagy mindig feszültséget keltenek maguk körül, esetleg állandóan elismerésre vágynak tőlünk, még nagyobb érzelmi munkát követelnek tőlünk. A testünk pedig hasonlót él meg, mintha fizikai megterhelésnek lenne kitéve.

A szervezet ugyanis ilyenkor több energiát használ fel, agyunk több glükózt használ. Az ilyen kimerítő helyzetek hatására a kortizolszint tartósan megemelkedhet, ami hosszú távon rontja a memóriát, csökkenti a koncentrációt és növeli a fáradékonyságot. A vérben megnőhet a gyulladásos markerek száma. Ez a folyamat ráadásul különösen erősen jelentkezik 50 év felett, amikor a regeneráció lassabb, a tartalékok kisebbek és a stresszre adott válasz erőteljesebb.

Emberek, akik „elszívják” az energiát

Bizonyos személyek – a panaszkodók, a drámát generálók, a passzív-agresszív kommunikálók –, vagyis azok, akiket a köznyelvben energiavámpíroknak neveznek, jelentős testi és lelki terhelést okozhatnak. A velük töltött idő során a szervezet folyamatosan stresszes üzemmódban működik. Ez tartós testi és lelki terhelést jelent.

Az energiaveszteség többféleképpen jelentkezhet: hirtelen hangulatváltozás, feszültség, idegesség, megnövekedett pulzus, állandósult kiégés, levertség, motiválatlanság, fizikai tünetek (fáradtság, fejfájás, gyomorpanasz, izomfeszülés) formájában. Kihívást ad a hormonális, az érrendszeri, idegrendszeri és immunrendszeri működés számára is. Mindennek mérhető következménye a kimerültség, betegség.