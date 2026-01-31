A Tisza Párt jutalombüntetése

Egyik ájulatból a másikba esnek a baloldalon, hogy a Tisza párti képviselők milyen karakánok voltak, mivel az Európai Parlamentből elslisszoltak és nem vettek részt az európai bizottsági elnökről, Ursula von der Leyenről tartott szavazáson, vállalva a néppárti elnök, Manfred Weber által beígért szigorú büntetést. Sőt, már az is az ellenállás csimborasszója volt a tiszás-balos szimpatizáns, aktivista hírmagyarázók szerint, hogy előző nap a Mercosur-megállapodásról rendezett strasbourgi voksoláson is arra adták a szavazataikat, hogy az EP forduljon az Európai Bírósághoz,

s addig ne lépjen hatályba az európai gazdákat lenullázó dokumentum.

Ezt a halálmegvető bátorsággal végrehajtott cselekedetet Orbán Anita, az ügynökpárt új külügyi vezetője is megdicsérte, úgy emlegetve, mint Magyar Péterék Brüsszellel szembeni önállóságának ékes bizonyítékát. Hisz lám, a tiszások, az Európai Néppárt frakciójának tagjaiként azt is vállalták, hogy büntetésként fél évig nem szólhatnak egy szót sem a plenáris ülésen, s ugyanennyi ideig nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

A gyengébb idegzetű polgárok itt abba is hagyhatták a hír olvasását, annyira középkori inkvizíciós jellegű, horrorisztikus volt a retorzió a szemükben. Magyar Péter viszont – ahogy lenni szokott – elárulta magát és túláradóan örvendezett a büntin. Úgy reagált a tiszás hérosz: „A Néppárt ezzel pont Orbánék hazugságát buktatta le.” Arra utalt, hogy szerinte a legtöbben biztosra vették a konzervatív oldalon a renitens tiszás EP-képviselők büntetésének elmaradását, miután Manfred führer mindent elkövet a magyar tagpárt választási sikeréért.

Csak hát nem világos, hol itt a hazugság és hol a lebukás? És nem utolsósorban: hol itt a komoly büntetés?

Mitől volna az szankció, ha hat hónapig nem beszélhetnek azok a tiszás EP-képviselők, akik eddig sem igen szerettek hozzászólni a plenáris és bizottsági üléseken? Ha pedig megtették, abból nagy kalamajkák kerekedtek.

Elég, ha Kollár Kinga önleleplező bizottsági felszólalására gondolunk, amikor azon örömködött, hogy szerinte hatékony az uniós pénzek visszatartása a magyar emberektől, mivel nem tudtak létrejönni létfontosságú, például egészségügyi fejlesztések. Tarr Zoltán pártalelnökük kifecsegését is bízvást ide vehetjük, amikor elárulta, hogy a terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.