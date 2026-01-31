idezojelek
Vélemény

A Tisza Párt jutalombüntetése

Nemcsak a Tisza-szekta jelöltjeit kellene eltiltani a beszédtől, hanem Kapitány Istvánt és Orbán Anitát is.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Cikk kép: undefined
Tisza PártEurópai NéppártWeberbüntetés 2026. 01. 31. 6:43
0

Egyik ájulatból a másikba esnek a baloldalon, hogy a Tisza párti képviselők milyen karakánok voltak, mivel az Európai Parlamentből elslisszoltak és nem vettek részt az európai bizottsági elnökről, Ursula von der Leyenről tartott szavazáson, vállalva a néppárti elnök, Manfred Weber által beígért szigorú büntetést. Sőt, már az is az ellenállás csimborasszója volt a tiszás-balos szimpatizáns, aktivista hírmagyarázók szerint, hogy előző nap a Mercosur-megállapodásról rendezett strasbourgi voksoláson is arra adták a szavazataikat, hogy az EP forduljon az Európai Bírósághoz, 

s addig ne lépjen hatályba az európai gazdákat lenullázó dokumentum.

Ezt a halálmegvető bátorsággal végrehajtott cselekedetet Orbán Anita, az ügynökpárt új külügyi vezetője is megdicsérte, úgy emlegetve, mint Magyar Péterék Brüsszellel szembeni önállóságának ékes bizonyítékát. Hisz lám, a tiszások, az Európai Néppárt frakciójának tagjaiként azt is vállalták, hogy büntetésként fél évig nem szólhatnak egy szót sem a plenáris ülésen, s ugyanennyi ideig nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

A gyengébb idegzetű polgárok itt abba is hagyhatták a hír olvasását, annyira középkori inkvizíciós jellegű, horrorisztikus volt a retorzió a szemükben. Magyar Péter viszont – ahogy lenni szokott – elárulta magát és túláradóan örvendezett a büntin. Úgy reagált a tiszás hérosz: „A Néppárt ezzel pont Orbánék hazugságát buktatta le.” Arra utalt, hogy szerinte a legtöbben biztosra vették a konzervatív oldalon a renitens tiszás EP-képviselők büntetésének elmaradását, miután Manfred führer mindent elkövet a magyar tagpárt választási sikeréért.

Csak hát nem világos, hol itt a hazugság és hol a lebukás? És nem utolsósorban: hol itt a komoly büntetés? 

Mitől volna az szankció, ha hat hónapig nem beszélhetnek azok a tiszás EP-képviselők, akik eddig sem igen szerettek hozzászólni a plenáris és bizottsági üléseken? Ha pedig megtették, abból nagy kalamajkák kerekedtek. 

Elég, ha Kollár Kinga önleleplező bizottsági felszólalására gondolunk, amikor azon örömködött, hogy szerinte hatékony az uniós pénzek visszatartása a magyar emberektől, mivel nem tudtak létrejönni létfontosságú, például egészségügyi fejlesztések. Tarr Zoltán pártalelnökük kifecsegését is bízvást ide vehetjük, amikor elárulta, hogy a terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Általában is elmondható tehát, hogy a tiszás politikusok kerülik a nyílt színi verbalitást Strasbourgban, Brüsszelben, a Fővárosi Közgyűlésben, de az említett helyszíneken kívül is, mivel állandóan ráfáznak.

Egy szó mint száz: minden oka megvan Péter cárnak az elégedettségre, mert számukra a lehető legkedvezőbb döntést hozta az Európai Néppárt. Vagyis nem kemény büntetés volt ez a féléves szilencium, hanem valódi jutalom. Ennél jobban nem is járhatott volna Weber elvtárs a kedvükben. Így az Euró­pai Parlamentben nincs több buta, önleleplező szöveg, ami lebuktathatná őket, veszélyeztetve az általuk nyálcsorgatva áhított, hovatovább követelt országgyűlési választási győzelmüket.

Olyannyira főnyeremény iméntiek fényében ez a látszatbüntetés a Tisza-szektának, hogy előfordulhat: maga a tiszás gagyi vezér adhatta az ötletet. Ezt támaszthatja alá, hogy idehaza már alkalmazzák egy ideje. Hát nem maga Péter testvér tiltotta meg az összes Tisza párti képviselőjelöltnek, hogy nyilatkozzanak? 

Annyira komolyan vette ezt a kussoltatást, hogy a jelölt­jeik még saját magukat sem mutathatták be a plénum előtt, valójában meg sem nyikkanhattak. A szerencsétlen megrögzött balos szavazóknak úgy kellene a baloldalpótló Tisza párti figurákra szavazni, hogy azt sem tudják róluk, képesek-e beszélni. Így lesz a Tisza a néma jelöltek pártja, s erre az Európai Néppárt csak segítőkészen rásegít, megmentve Magyar Péteréket attól, hogy állandó jelleggel esélyromboló hülyeségeket beszéljenek.

Nyilván a folytonos ostoba elszólások, önlebuktató locsogások miatt küldtek Magyar Péterre két politikai bébiszittert Kapitány István és Orbán Anita személyében, hogy mérsékeljék a permanensen áradó tiszás butaságot. A gond az, hogy a két pesztrálásra kijelölt delikvens szintén némi gardírozásra szorulna. Kecskékre bízták a káposztát. Kapitány magát röhejes módon a Dallas legellenszenvesebb főszereplőjéhez, Jockey Ewinghoz hasonlította. A párt új külügyi felelőse pedig képes volt az ukránok érdekében felszólalni Magyarország rovására, kifogásolva, hogy berendelték az ukrán nagykövetet, amiért útszéli modorban sértegették és fenyegették a magyar kormányt és a magyar embereket. Egy igazi profi diplomata nem leplezi le így magát.

Van azonban megoldás: nemcsak a Tisza-szekta képviselőit és jelöltjeit kellene eltiltani a beszédtől, hanem prevencióképpen Kapitány Istvánt és Orbán Anitát is. 

Ha pedig a fővezért is sikerülne rávenni, hogy többet hallgasson és álljon le az arrogáns, diktatúrapárti, fenyegető szövegekkel, még a szavazók előtti lebőgéstől, népszerűségük további erodálódásától is megmenekülhetnének.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektelefon

Miért egyedül? A teló nem barát

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekenergiabiztonság

A Fidesz a garancia a magyar energiaszuverenitás megvédésére

Zsigmond Barna Pál avatarja

Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben durva jogi trükközéseket alkalmaznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu