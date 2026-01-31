Havas lesz a hétvége, szigorú arcát mutatja a tél + videó

Szombat estig többnyire erősen felhős, borult időre számíthatunk országszerte – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az északkeleti határ mentén válhat szakadozottá a felhőzet.

Havazás és havas eső várható szombaton (Forrás: HungaroMet)

A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet

kisebb eső, havas eső, havazás,

legkisebb eséllyel a nyugati vármegyékben, illetve napközben északkeleten is megszűnik a csapadék.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között valószínű. Késő estére általában mínusz 2 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten több fokkal hidegebb lehet az idő.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Vasárnap északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, az ország többi részén viszont marad a nagyrészt felhős égbolt. Helyenként, főként délen továbbra is előfordulhat hószállingózás. A reggeli órákban mínusz 1, délután körülbelül plusz 1 fok várható – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Hétfőn a nap elején még gyenge hóesés nem zárható ki, majd dél, délkelet irányából egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik. Hajnalban mínusz 4 fok körüli értékekre számíthatunk, napközben plusz 2 fokig melegszik a levegő.

Kedden kezdetben változó, később ismét erősen felhős idő valószínű. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet.

Reggel mínusz 10 és mínusz 2 fok,

délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérsékletek valószínűek.

Szerdán többnyire borult égbolt mellett elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél nagyobb területen megerősödik, élénk, olykor erős lökésekkel, és számottevő enyhülés kezdődik. Délután 3–10 fokra lehet számítani, az Északi-középhegység térségében hűvösebb marad az idő.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán olvashat részletesebben.