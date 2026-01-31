Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

havazásidőjárásHungaroMet Nonprofit Zrtesőhavas eső

Havas lesz a hétvége, szigorú arcát mutatja a tél + videó

Hűvös, borongós, csapadékos idő jellemzi a szombati nap időjárását. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 7:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat estig többnyire erősen felhős, borult időre számíthatunk országszerte – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az északkeleti határ mentén válhat szakadozottá a felhőzet.

Havazás és havas eső várható szombaton (Forrás: HungaroMet)

A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet

kisebb eső, havas eső, havazás,

legkisebb eséllyel a nyugati vármegyékben, illetve napközben északkeleten is megszűnik a csapadék.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti tájakon élénk lesz az északkeleti szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 1 és 6 fok között valószínű. Késő estére általában mínusz 2 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten több fokkal hidegebb lehet az idő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Vasárnap északkelet felől tovább csökkenhet a felhőzet, az ország többi részén viszont marad a nagyrészt felhős égbolt. Helyenként, főként délen továbbra is előfordulhat hószállingózás. A reggeli órákban mínusz 1, délután körülbelül plusz 1 fok várható – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Hétfőn a nap elején még gyenge hóesés nem zárható ki, majd dél, délkelet irányából egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. A délkeleti szél élénkebbé válik. Hajnalban mínusz 4 fok körüli értékekre számíthatunk, napközben plusz 2 fokig melegszik a levegő.

Kedden kezdetben változó, később ismét erősen felhős idő valószínű. Estétől vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet.

Reggel mínusz 10 és mínusz 2 fok,

délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti hőmérsékletek valószínűek.

Szerdán többnyire borult égbolt mellett elszórtan gyenge eső is előfordulhat. A délkeleti szél nagyobb területen megerősödik, élénk, olykor erős lökésekkel, és számottevő enyhülés kezdődik. Délután 3–10 fokra lehet számítani, az Északi-középhegység térségében hűvösebb marad az idő.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán olvashat részletesebben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Dinya Magdolna)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu