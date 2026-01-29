hungaromet zrthavazáshavas eső

Éjszaka néhol visszatér a havazás, de csak a hegyekben marad meg + videó

Csütörtök éjjel –2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet, míg pénteken napközben 1 és 7 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2026. 01. 29. 17:12
Pénteken nagyrészt borult, több helyen párás időre számíthatunk. Több helyen fordulhat elő – jellemzően – gyenge eső. Az éjszakai óráktól azonban a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a hegyekben kisebb havazás valószínű. Helyenként megélénkülhet az alapvetően az északias szél – írta előrejelzésében a HungaroMet Zrt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 7 fok között valószínű.

Hétvégén is marad a borongós idő

A hétvégén is marad az erősen felhős vagy borult idő, és elszórtan lehet csapadékra is számítani. Ahogy egyre nagyobb területet áraszt el a hideg légtömeg, úgy vált át az eső havas esőbe, illetve hóba. Összességében nem lesz jelentős a csapadék mennyisége, az intenzitása napról napra csökken. Megmaradó hó inkább csak a hegyekben lehetséges.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


