New Yorkgyűlölet-bűncselekménytörvénytervezet

Új módszerrel szorítanák vissza az antiszemita támadásokat New York-ban

New York városában olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely lehetővé tenné a rendőrség számára, hogy tüntetések idején védőzónát jelöljön ki zsinagógák és más vallási intézmények körül. A kezdeményezés célja a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása és a hitélet biztonságának garantálása. A javaslat heves vitát váltott ki, de a döntéshozók hangsúlyozták, hogy a tiltakozáshoz való jog megmarad.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 6:08
Biztonsági védőzóna kapcsán kerül törvénytervezet a New York-i városi tanács elé Forrás: AFP
New York városában új törvényjavaslatot terjesztettek elő, melynek értelmében mintegy 30 méter széles védőzónát lehetne kialakítani a vallási intézmények körül tüntetések idején, annak érdekében, hogy a gyűlölet-bűncselekmények száma csökkenjen – írja a Newsmax.

New York város lakosságának csak mintegy 10 százaléka vallja magát zsidónak, mégis a gyűlölet-bűncselekménye fele őket érintette 2025-ben
Fotó: AFP

Julie Menin, a New York-i Városi Tanács elnöke nyújtotta be az indítványt, ami felhatalmazná a rendőrséget, hogy demonstrációk idején biztonsági kordont állítson fel a vallási intézmények körül, legfeljebb 30 méteres távolságra az épületektől.

 – mondta Menin, aki hangsúlyozta, hogy ezt nem szabad normalizálni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. Menin, aki a város első zsidó származású tanácselnöke, az intézkedést egy szélesebb, nemrég bejelentett ötpontos terv részeként mutatta be, amely az antiszemitizmus elleni fellépést célozza. A terv további elemei között szerepel a magániskolák biztonsági kameráinak költségtérítése, biztonsági képzések biztosítása vallási szervezetek számára, valamint 1,25 millió dollárnyi új forrás a Zsidó Örökség múzeum részére.

A kezdeményezés azt követően indult, hogy Izrael-ellenes tüntetők New York mind az öt kerületében zsinagógák előtt demonstráltak, időnként antiszemita kijelentéseket használva – és a Hamászt éltetve. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban antiszemita támadás ért egy zsinagógát, és a New York-i polgármester megszólalt az ügyben. 

A védőzónák bevezetését ellenzők szerint az ilyen intézkedések sérthetik az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésében rögzített szabadságjogokat. Menin a csütörtöki sajtótájékoztatón visszautasította ezeket a kritikákat.

Borítókép: Biztonsági védőzóna kapcsán kerül törvénytervezet a New York-i városi tanács elé (Fotó: AFP)

