New York városában új törvényjavaslatot terjesztettek elő, melynek értelmében mintegy 30 méter széles védőzónát lehetne kialakítani a vallási intézmények körül tüntetések idején, annak érdekében, hogy a gyűlölet-bűncselekmények száma csökkenjen – írja a Newsmax.
Új módszerrel szorítanák vissza az antiszemita támadásokat New York-ban
New York városában olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely lehetővé tenné a rendőrség számára, hogy tüntetések idején védőzónát jelöljön ki zsinagógák és más vallási intézmények körül. A kezdeményezés célja a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása és a hitélet biztonságának garantálása. A javaslat heves vitát váltott ki, de a döntéshozók hangsúlyozták, hogy a tiltakozáshoz való jog megmarad.
Julie Menin, a New York-i Városi Tanács elnöke nyújtotta be az indítványt, ami felhatalmazná a rendőrséget, hogy demonstrációk idején biztonsági kordont állítson fel a vallási intézmények körül, legfeljebb 30 méteres távolságra az épületektől.
A zsidó New York-iak a város lakosságának nagyjából 10 százalékát teszik ki, mégis tavaly az összes bejelentett gyűlölet-bűncselekmény több mint felének ők voltak az áldozatai
– mondta Menin, aki hangsúlyozta, hogy ezt nem szabad normalizálni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. Menin, aki a város első zsidó származású tanácselnöke, az intézkedést egy szélesebb, nemrég bejelentett ötpontos terv részeként mutatta be, amely az antiszemitizmus elleni fellépést célozza. A terv további elemei között szerepel a magániskolák biztonsági kameráinak költségtérítése, biztonsági képzések biztosítása vallási szervezetek számára, valamint 1,25 millió dollárnyi új forrás a Zsidó Örökség múzeum részére.
További Külföld híreink
A kezdeményezés azt követően indult, hogy Izrael-ellenes tüntetők New York mind az öt kerületében zsinagógák előtt demonstráltak, időnként antiszemita kijelentéseket használva – és a Hamászt éltetve. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban antiszemita támadás ért egy zsinagógát, és a New York-i polgármester megszólalt az ügyben.
A védőzónák bevezetését ellenzők szerint az ilyen intézkedések sérthetik az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítésében rögzített szabadságjogokat. Menin a csütörtöki sajtótájékoztatón visszautasította ezeket a kritikákat.
Borítókép: Biztonsági védőzóna kapcsán kerül törvénytervezet a New York-i városi tanács elé (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Nyilvánosságra kerültek a milliárdos szexbotrányainak részletei
Az amerikai igazságügyi minisztérium videók és képek ezreit tette közzé.
A hidegháború óta nem látott események jöhetnek, ha ez megtörténik
Rég nem látott fegyverkezési hullám indulhat.
Kína kemény üzenetet küldött a bűnözőknek
Több tucat kínai állampolgár haláláért felelt a maffia.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Nyilvánosságra kerültek a milliárdos szexbotrányainak részletei
Az amerikai igazságügyi minisztérium videók és képek ezreit tette közzé.
A hidegháború óta nem látott események jöhetnek, ha ez megtörténik
Rég nem látott fegyverkezési hullám indulhat.
Kína kemény üzenetet küldött a bűnözőknek
Több tucat kínai állampolgár haláláért felelt a maffia.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!