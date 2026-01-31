Új módszerrel szorítanák vissza az antiszemita támadásokat New York-ban

Julie Menin, a New York-i Városi Tanács elnöke nyújtotta be az indítványt, ami felhatalmazná a rendőrséget, hogy demonstrációk idején biztonsági kordont állítson fel a vallási intézmények körül, legfeljebb 30 méteres távolságra az épületektől.

A zsidó New York-iak a város lakosságának nagyjából 10 százalékát teszik ki, mégis tavaly az összes bejelentett gyűlölet-bűncselekmény több mint felének ők voltak az áldozatai

– mondta Menin, aki hangsúlyozta, hogy ezt nem szabad normalizálni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. Menin, aki a város első zsidó származású tanácselnöke, az intézkedést egy szélesebb, nemrég bejelentett ötpontos terv részeként mutatta be, amely az antiszemitizmus elleni fellépést célozza. A terv további elemei között szerepel a magániskolák biztonsági kameráinak költségtérítése, biztonsági képzések biztosítása vallási szervezetek számára, valamint 1,25 millió dollárnyi új forrás a Zsidó Örökség múzeum részére.