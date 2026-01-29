gyűlölet bűncselekményNew YorkzsinagógaBrooklyn

Antiszemita támadás ért egy zsinagógát, a New York-i polgármester megszólalt + videó

Autó hajtott egy New York-i zsinagóga bejáratába szerdán, a rendőrség az esetet gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja. – Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan – mondta a polgármester.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 10:02
Támadás ért egy New York.i zsinagógát – a kép illusztráció Forrás: AFP
A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, és a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak. Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében borzalmasnak és mélyen riasztónak minősítette azt.

New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi szándékosan és többször is nekiütközött autójával a zsinagóga épületének. Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint a jármű egy szürke Honda volt, New Jersey-i rendszámmal. Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti

– írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt szinte azonnal őrizetbe vették.

Tisch újságíróknak arról számolt be, hogy az esetet a New York-i rendőrség illetékes munkacsoportja gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja. Mamdani, Tisch és Seligson külön-külön megerősítették, hogy senki sem sérült meg.

Az antiszemitizmusnak nincs helye városunkban, és a New York-i zsidók elleni erőszak vagy megfélemlítés elfogadhatatlan

– fejtette ki Mamdani.

Tisch szerint a rendőrség óvatosságból megerősítette a biztonsági intézkedéseket az istentiszteleti helyek környékén.

Borítókép: Támadás ért egy New York-i zsinagógát. Illusztráció (Fotó: AFP)

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

