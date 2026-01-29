Antiszemita támadás ért egy zsinagógát, a New York-i polgármester megszólalt + videó

A brooklyni Chábád Lubavics zsidó vallási csoport székhelyén történt incidensben nem sérült meg senki, és a sofőrt őrizetbe vették. A csoport követői az ultraortodox haszidi zsidó irányzathoz tartoznak. Zohran Mamdani, New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi szándékosan és többször is nekiütközött autójával az épületnek. A városi elöljáró az incidens után meglátogatta a helyszínt, és egy közösségi médiás bejegyzésében borzalmasnak és mélyen riasztónak minősítette azt.

New York polgármestere szerint az őrizetbe vett férfi szándékosan és többször is nekiütközött autójával a zsinagóga épületének. Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint a jármű egy szürke Honda volt, New Jersey-i rendszámmal. Jessica Tisch, New York város rendőrfőnöke elmondta, hogy a jármű vezetőjét őrizetbe vették, a szakértők nem találtak robbanószerkezetet járművében.

Ma este egy autó nekivágódott a Chábád központ oldalsó bejáratának az Eastern Parkway 770. szám alatt. Az épület a világ egyik legfontosabb zsinagógáját rejti

– írta Motti Seligson, a Chábád Lubavics szóvivője a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a sofőrt szinte azonnal őrizetbe vették.