Antiszemita tankönyv miatt áll a bál Franciaországban

A francia elnöknek is meg kellett szólalnia, miután egy tankönyvben „telepesekként” hivatkoztak azokra az izraeli áldozatokra, akiket a Hamász mészárolt le 2023. október 7-i támadása során. Az antiszemita tartalom miatt a kiadó elnézést kért, a könyvek visszavonása pedig elkezdődött.

2026. 01. 16. 10:25
Fotó: DIEGO RAVIER Forrás: Hans Lucas
Emmanuel Macron francia államfő is megszólalt annak a tankönyvnek a kapcsán, amelyben a Hamász 2023-as támadásai kapcsán telepesekként hivatkoznak az izraeli áldozatokra. A könyv antiszemita töltete óriási felháborodást váltott ki, miután relativizálta a terroristák támadását – írja az Origo

Macron is megszólalt az antiszemita tankönyv ügyében
Macron is megszólalt az antiszemita tankönyv ügyében
 Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A könyvben a Hamász október 7-i támadása kapcsán az izraeli válaszlépésekre helyezték a hangsúlyt, a terrotámadás tényét sehol nem rögzítették, az izraeli áldozatokat pedig „telepesként” írták le. 

„2023 októberében, miután több mint 1200 zsidó telepes halt meg a Hamász támadásai során, Izrael úgy döntött, hogy szigorítja a gazdasági blokádot és megszállja a Gázai övezet nagy részét, súlyos humanitárius válságot okozva a régióban” – állt az iskolai oktatásra szánt könyvben. Az ügy természetesen óriási felháborodást váltott ki, amire a francia elnök is reagált. 

Egy olyan érettségire felkészítő könyv, amely meghamisítja a tényeket, tűrhetetlen. Ahogyan elfogadhatatlan a Hamász október 7-i terrortámadásának bármiféle relativizálása is. A revizionizmusnak nincs helye a köztársaságban

– fogalmazott Macron az ügy kapcsán. 

A Hachette Livre, Franciaország egyik legnagyobb könyvkiadója közleményben ismerte el, hogy a könyv „hibás tartalommal jelent meg”. A kiadó hangsúlyozta, hogy megérti az ügy által kiváltott érzelmeket, és elnézést kért a pontatlan szöveg miatt. A kiadó egyébként belső vizsgálatot is elrendelt az ügyben, miután arra továbbra sincs válasz, hogy hogyan is került a pontatlan szöveg nyomtatásba. 

A már eladott példányok visszahívását a Hachette megkezdte, a meglévő el nem adott példányokat pedig megsemmisítik. 

A Francia Zsidó Középiskolások Uniója élesen bírálta a tankönyvet, szerintük a „telepes” kifejezés használata és a terrorizmus említésének elhagyása a Hamász támadásainak relativizálását jelenti, és antiszemita töltetet hordoz. 

Ezzel szemben az Action Droits des Musulmans nevű emberi jogi szervezet vitatta Macron elítélő szavait, hangsúlyozva, hogy a kézikönyv nem tartalmaz antiszemita elemeket, és szerintük a történelmi események oktatása higgadt, tényszerű elemzést igényel, nem érzelmi reakciókat.

A bevándorlás az antiszemitizmust is magával hozta 

Azt, hogy mekkora problémát jelent Európa társadalmainak megváltozása, ez a példa is jól mutatja. Mint ismeretes, Franciaország egy ponton óriási tüntetéshullámmal nézett szembe a gázai események okán. A tüntetők Izrael elítélését és Palesztina támogatását szorgalmazták

Habár hivatalosan Macron nem ismerte el, de vélhetően a tüntetések is közrejátszottak benne, hogy Franciaország a palesztin állam elismerése mellett döntött nyáron. 

A muszlim bevándorlók érkezésével párhuzamosan azonban az antiszemitizmus és a keresztények elleni támadások is megszaporodtak a kontinensen. Az Egyesült Királyságban kirívóan gyors ütemben nőtt az antiszemita incidensek száma: míg 2023-ban 1500 esetet regisztráltak, ez a szám mára meghaladta a 4300-at – és az emelkedés folyamatos.  

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

