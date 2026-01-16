Antiszemita tankönyv miatt áll a bál Franciaországban

Emmanuel Macron francia államfő is megszólalt annak a tankönyvnek a kapcsán, amelyben a Hamász 2023-as támadásai kapcsán telepesekként hivatkoznak az izraeli áldozatokra. A könyv antiszemita töltete óriási felháborodást váltott ki, miután relativizálta a terroristák támadását – írja az Origo.

Macron is megszólalt az antiszemita tankönyv ügyében

Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

A könyvben a Hamász október 7-i támadása kapcsán az izraeli válaszlépésekre helyezték a hangsúlyt, a terrotámadás tényét sehol nem rögzítették, az izraeli áldozatokat pedig „telepesként” írták le.

„2023 októberében, miután több mint 1200 zsidó telepes halt meg a Hamász támadásai során, Izrael úgy döntött, hogy szigorítja a gazdasági blokádot és megszállja a Gázai övezet nagy részét, súlyos humanitárius válságot okozva a régióban” – állt az iskolai oktatásra szánt könyvben. Az ügy természetesen óriási felháborodást váltott ki, amire a francia elnök is reagált.