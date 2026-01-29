Moszkva bejelentette a világháborút, összecsaphat Oroszország és a NATO

Moszkva háborút vizionál. A vezető orosz diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában emlékeztetett: az Észak-atlanti Szövetség valamennyi stratégiai és doktrinális dokumentumában Oroszországot „a legjelentősebb és legközvetlenebb biztonsági fenyegetésként” határozzák meg.

Vlagyiszlav Maszlennyikov (Forrás: Orosz Külügyminisztérium)

Hozzátette, hogy a NATO álláspontja szerint Moszkva hosszú távon is fenyegetést jelent majd, még abban az esetben is, ha az ukrajnai háború véget ér.

Maszlennyikov szerint mindez egyértelműen kizárja az érdemi párbeszéd újraindítását Oroszország és a NATO között, és azt mutatja, hogy a katonai szövetség tudatosan készül egy lehetséges konfliktusra.

Az orosz külügyi vezető szerint a NATO ezt a felkészülést növekvő katonai kiadásokkal, Oroszország határai mentén történő képességfejlesztéssel, valamint kelet-európai missziók és műveletek kiterjesztésével hajtja végre.

Mindez azt bizonyítja, hogy a szövetség nem a feszültség csökkentésében, hanem az eszkaláció fenntartásában érdekelt

– fogalmazott.