Moszkva bejelentette a világháborút, összecsaphat Oroszország és a NATO

A NATO ténylegesen egy Oroszországgal való katonai összecsapásra készül – jelentette ki Vlagyiszlav Maszlennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős főosztályának vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29.
Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának (CMC) elnöke Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
Moszkva háborút vizionál. A vezető orosz diplomata a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában emlékeztetett: az Észak-atlanti Szövetség valamennyi stratégiai és doktrinális dokumentumában Oroszországot „a legjelentősebb és legközvetlenebb biztonsági fenyegetésként” határozzák meg.

Moszkva
Vlagyiszlav Maszlennyikov (Forrás: Orosz Külügyminisztérium)

Hozzátette, hogy a NATO álláspontja szerint Moszkva hosszú távon is fenyegetést jelent majd, még abban az esetben is, ha az ukrajnai háború véget ér.

Maszlennyikov szerint mindez egyértelműen kizárja az érdemi párbeszéd újraindítását Oroszország és a NATO között, és azt mutatja, hogy a katonai szövetség tudatosan készül egy lehetséges konfliktusra.

Az orosz külügyi vezető szerint a NATO ezt a felkészülést növekvő katonai kiadásokkal, Oroszország határai mentén történő képességfejlesztéssel, valamint kelet-európai missziók és műveletek kiterjesztésével hajtja végre.

Mindez azt bizonyítja, hogy a szövetség nem a feszültség csökkentésében, hanem az eszkaláció fenntartásában érdekelt

– fogalmazott.

Német figyelmeztetés: háború még a évtized vége előtt?

A feszültséget tovább növelte Boris Pistorius német védelmi miniszter korábbi nyilatkozata, aki a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban arról beszélt: egy Oroszország és a NATO közötti háború akár 2029 előtt is bekövetkezhet.

A kijelentésre reagálva Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott: „mostanra már nincs kétség afelől, ki az agresszor”.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig azt mondta, Pistoriusnak „együtt kell élnie” azzal a kijelentésével, miszerint a NATO és Oroszország közötti háború „elkerülhetetlen”.

 

Borítókép: Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának (CMC) elnöke (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens) 

