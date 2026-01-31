Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben

Mette Frederiksen miniszterelnök pénteken arról beszélt, hogy kormánya nem várja meg a bíróság bevándorlással összefüggésben lévő, az Emberi Jogok Európai Egyezményét érintő értelmezésének felülvizsgálatát, hanem saját hatáskörben lép.

Egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: egyes jogi szakértők szerint a tervezett lépések sérthetik az egyezményt, a kormány azonban eltérően ítéli meg a helyzetet.

Frederiksen hangsúlyozta, hogy a szigorítás oka az, hogy az egyezmény mögött álló államok többsége osztja Dánia álláspontját az értelmezés megváltoztatásának szükségességéről, ugyanakkor elismerte, hogy a döntés jogi vitákat válthat ki.

Denmark respects international rules, but they must be changed, says Mette Frederiksen



Mette Frederiksen stresses that Denmark complies with the international conventions. It's not the same as the fact that those rules are sensible, it reads.



“My clear starting point is that… pic.twitter.com/GAHQksoh8K — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) January 30, 2026

A dán kormány különösen azokat az európai bírósági határozatokat kifogásolja, amelyek családi kapcsolatokra hivatkozva akadályozták meg a kiutasítások végrehajtását. Amennyiben a tervezett módosításokat elfogadják, azok május 1-jén lépnének életbe, és enyhébb feltételekhez kötnék azon külföldi állampolgárok kitoloncolását, akiket súlyos bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb börtönbüntetésre ítéltek.