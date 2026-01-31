Dánia pénteken jelentette be, hogy egy olyan új törvényi szabályozás előkészítésén dolgozik, amely kiszélesítené a külföldiek – köztük bűnelkövetők – kiutasításának lehetőségét, még akkor is, ha ez összeütközésbe kerülhet az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatával. A migráció és a menekültügy területén tapasztalható nemzetközi szigorítási hullám részeként több európai állam, köztük Dánia is, bírálta a strasbourgi székhelyű bíróságot, amiért annak döntései rendszeresen akadályozzák a kitoloncolásokat – adta hírül az Origo.
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Az észak-európai ország megelégelte a várakozást az Emberi Jogok Európai Egyezményét érintő bírósági döntéssel kapcsolatban, és saját kezébe vette az irányítást. Dánia vezetése az egyre növekvő társadalmi nyomás hatására egy olyan törvénycsomagot készített elő, amivel kiszélesítenék a migráns bűnözők kitoloncolására alkalmazható jogi lehetőségeket.
Mette Frederiksen miniszterelnök pénteken arról beszélt, hogy kormánya nem várja meg a bíróság bevándorlással összefüggésben lévő, az Emberi Jogok Európai Egyezményét érintő értelmezésének felülvizsgálatát, hanem saját hatáskörben lép.
Egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: egyes jogi szakértők szerint a tervezett lépések sérthetik az egyezményt, a kormány azonban eltérően ítéli meg a helyzetet.
Frederiksen hangsúlyozta, hogy a szigorítás oka az, hogy az egyezmény mögött álló államok többsége osztja Dánia álláspontját az értelmezés megváltoztatásának szükségességéről, ugyanakkor elismerte, hogy a döntés jogi vitákat válthat ki.
A dán kormány különösen azokat az európai bírósági határozatokat kifogásolja, amelyek családi kapcsolatokra hivatkozva akadályozták meg a kiutasítások végrehajtását. Amennyiben a tervezett módosításokat elfogadják, azok május 1-jén lépnének életbe, és enyhébb feltételekhez kötnék azon külföldi állampolgárok kitoloncolását, akiket súlyos bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb börtönbüntetésre ítéltek.
A kormány további intézkedéseket is tervez: elektronikus megfigyelés bevezetését azoknál, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel és nem tesznek eleget bejelentkezési kötelezettségüknek, a szíriai dán nagykövetség újranyitását – ahonnan jelentős számú migráns érkezik –, valamint egy külön kitoloncolási megbízott kinevezését.
További Külföld híreink
Koppenhága emellett megvizsgálja egy, az Európai Unión kívül létrehozandó, akár első uniós befogadóközpont létrehozásának lehetőségét, továbbá növelné a menekültstátusz visszavonására irányuló eljárások számát. A közel hatmillió lakosú Dánia 2025 első tizenegy hónapjában összesen 839 embernek biztosított menedékjogot, és várhatóan az év végéig ezer alatt marad a jóváhagyott kérelmek száma, amire 1983 óta mindössze negyedszer kerülhet sor. Az elmúlt időszakban a legtöbb menedékkérő Szíriából, Afganisztánból, Eritreából és Szomáliából érkezett.
Borítókép: Migránsok Koppenhágában (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány
A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány.
Brüsszel és Kijev egyetértenek: be kell avatkozni a magyar választásokba + videó
Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger.
Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság Ukrajna jóléti tervén dolgozik
„Üzenjük Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk!” – írta a miniszter.
Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül
Az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel – fogalmazott lapunknak Dornfeld László.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány
A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány.
Brüsszel és Kijev egyetértenek: be kell avatkozni a magyar választásokba + videó
Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger.
Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság Ukrajna jóléti tervén dolgozik
„Üzenjük Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk!” – írta a miniszter.
Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül
Az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel – fogalmazott lapunknak Dornfeld László.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!