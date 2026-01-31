Sydney Sweeneywoke culturewoke

Sydney Sweeney besokallt a MAGA-Barbie-narratívától, csattanós választ adott a gyűlölködőknek

Sydney Sweeney a Cosmopolitannek adott interjúban reagált azokra a politikai találgatásokra, amelyek hónapok óta keringenek róla, és amelyek odáig jutottak, hogy az internet egy része „MAGA-Barbie”-ként bélyegezte meg a színésznőt.

2026. 01. 31. 6:44
Sydney Sweeney a The Housemaid: A téboly otthona című filmjében. Forrás: TMDb
Sydney Sweeney a The Housemaid: A téboly otthona című filmjében. Forrás: TMDb
A Cosmopolitan friss interjújában Sydney Sweeney nyíltan beszél arról, mennyire elege van abból, hogy reklámkampányok, félreértelmezett fotók és nyilvántartási adatok alapján politikai szereplőt csinálnak belőle – zúrta ki az ign.hu. A színésznő neve tavaly egy farmerreklám kapcsán került a célkeresztbe, amikor egyes kommentelők odáig mentek, hogy a kampányt protofasiszta propagandaként értelmezték, majd ebből kiindulva Trump-szimpatizánsnak bélyegezték Sweeney-t.

Sydney Sweeney és az American Eagle egyik sokat kritizált reklámja a New York-i Times Square-en, 2025. augusztus 4-én. Forrás: AFP/Timothy A. Clary

Sydney Sweeney a gyűlölködők célkeresztjében

A helyzetet tovább bonyolította, hogy kiderült: Sweeney republikánusként regisztrált választó, aminek Donald Trump nyilvánosan is örömét fejezte ki az elnökválasztás előtti időszakban. A színésznő szerint azonban ebből messzemenő következtetéseket levonni tévedés, hiszen az amerikai közéletben számos példa van arra, hogy valaki republikánus nézetek mellett is élesen kritizálja Trumpot – elég csak Arnold Schwarzeneggerre gondolni.

A Cosmopolitannek Sweeney egyértelműen elhatárolódott a politikai címkézéstől. Elmondása szerint nem azért van a nyilvánosság előtt, hogy politikai állásfoglalásokat tegyen, hanem azért, hogy történeteket meséljen. Úgy látja, sokan éppen azzal, hogy ő nem szól bele a politikai vitákba, még inkább rá akarják erőltetni a saját narratíváikat.

„Mások rendelnek hozzám valamit, amire nincs ráhatásom” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a gyűlölet semmilyen formájában nem hisz, és a kölcsönös tiszteletben látja az egyetlen járható utat.

A „MAGA-Barbie” jelző egyébként részben abból táplálkozik, hogy évekkel korábban egy olyan bulin fotózták le Sweeney-t, ahol többen MAGA-feliratú sapkát és pólót viseltek, sőt konföderációs zászló is feltűnt a háttérben. Ez az interneten elég volt ahhoz, hogy sokan végleg Trump-támogatónak könyveljék el, függetlenül attól, hogy a színésznő személyesen mit gondol.

A magazin rákérdezett arra is, miért nem cáfolja határozottabban ezeket az állításokat, és hol húzódik az a határ, amikor már muszáj megszólalnia. 

A jelenleg a mozikban a The Housemaid: A téboly otthona című filmben is látható színésznő válasza szerint ebből a helyzetből nincs jó kiút: ha tagad, azt mondják majd, csak a megítélésén akar javítani. „Soha nem lehet jól kijönni ebből” – mondta, hozzátéve, hogy ő inkább marad annál, amit képvisel, mert pontosan tudja, kicsoda, és egyébként sem célja, hogy mindenki szeresse.

A színésznő szerint a politikai és bulvárértelmezések akkor erősödtek fel igazán, amikor az Eufória sorozattal berobbant a köztudatba. Úgy érzi, azóta sokan kizárólag a felszínt kapargatják vele kapcsolatban, a bulvárlapok pedig ezekből a leegyszerűsített narratívákból gyártanak kattintásvadász címeket. Az online sárdobálásba pedig – saját bevallása szerint – mára ő is kezd belefáradni.

 

