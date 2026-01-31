Súlyos karambol történt a fővárosban

Két gépkocsi karambolozott a IV. kerületben, az Árpád út és az István út kereszteződésénél – közölte a katasztrófavédelem.

Az egyik járműből a fővárosi hivatásos tűzoltók

kiemeltek egy utast,

emellett az egység mindkét kocsit áramtalanította.

A helyszínre a mentők is kiérkeztek, valamint a közterület-fenntartó munkatársait is értesítették.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.