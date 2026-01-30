Gázolás miatt késnek a vonatok a szolnoki vasútvonalakon

A baleseti helyszínelés idején, várhatóan késő estig Szolnok és Szajol állomás között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra kell számítaniuk a Budapest–Szolnok–Debrecen, valamint a Budapest–Szolnok–Békéscsaba vonalon utazóknak