Gázolás miatt késnek a vonatok a szolnoki vasútvonalakon – közölte a Mávinform péntek este a honlapján.
A budapesti Nyugati pályaudvarról 17.20-kor Záhonyba elindult Nyírség InterCity a Szolnokról történő indulás után elgázolt egy embert. A vonat utasai várakozni kényszerülnek.
A baleseti helyszínelés idején, várhatóan késő estig Szolnok és Szajol állomás között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb eljutási időre, kimaradó járatokra kell számítaniuk a Budapest–Szolnok–Debrecen, valamint a Budapest–Szolnok–Békéscsaba vonalon utazóknak
– áll a közleményben.
