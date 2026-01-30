A jövő épül Debrecenben – Így fog kinézni a Természettudományi Múzeum gyűjteményi központja

A kormány döntése alapján a Magyar Természettudományi Múzeum új debreceni kiállítóépülete és gyűjteményi központja Közép-Európa meghatározó kulturális-tudományos közösségi intézménye, valamint Európa legmodernebb és egyik legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelye lesz. Ezért – több mint kétszáz év után először – épülhet önálló, kifejezetten a Magyar Természettudományi Múzeum igényeire szabott kiállítóépület és gyűjteményi központ. Az épületkomplexum a természetvédelem, a biodiverzitás és a fenntartható fejlődés első számú magyarországi bemutatóhelye, élmény- és tudományos központja lesz. Hogy ki tervezheti a kiállítóépületet, az már 2025 tavaszán kiderült, most pedig a gyűjteményi központ tervpályázatának győztesét hirdették ki.

A Természettudományi Múzeum gyűjteményi központja biztosítja a gyűjtemények tárolását és megőrzését (Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum)

Magyar Természettudományi Múzeum: befektetés a tudásba, a kutatásba és a természeti örökség megőrzésébe

– A döntés azért bír történelmi jelentőséggel, mert a Magyar Természettudományi Múzeum életében több mint két évszázad után nyílhat új fejezet. Most először épülhet ugyanis olyan önálló, kifejezetten az intézmény igényeire szabott gyűjteményi központ, amely biztos hátteret ad a kutatásnak és a tudományos munkának a következő évtizedekben – emelte ki Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, a bírálóbizottság tagja január 30-án, az új gyűjteményi központ tervpályázatának eredményhirdetésén. Hangsúlyozta, a múzeum Debrecenbe költöztetése stratégiai döntés volt, amelyben kulcsszerepet játszott a Debreceni Egyetem közelsége és a város iskolavárosi jellege.

Az alpolgármester kiemelte, Debrecen mint iskolaváros és egyetemi központ ideális helyszín, hiszen a nyolcvanezer diák (köztük mintegy harmincezer egyetemi hallgató) és a Debreceni Egyetem meglévő kutatási infrastruktúrája olyan környezetet biztosít, amely Kelet-Közép-Európában is egyedülállóvá teheti a múzeumot. – Itt nemcsak őrizzük a nemzeti természeti örökséget, hanem aktívan segítjük is a jövő kutatóit, pedagógusait és szakembereit. Ez a központ hosszú távon Debrecen szellemi erejét növeli, és nemzetközi szinten is láthatóvá teszi a várost a tudomány térképén – fogalmazott.