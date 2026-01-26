Pál István Szalonnafilmkritikamagyar filmHagyományok Háza HálózatKáel Csaba

Törőcsik Franciska rettentő szégyent hozott volna a családjára, egy wartburgos szőke herceg mentette ki a szorult helyzetből

Káel Csaba második nagyjátékfilmje egyszerre sokrétű, de közben mégis könnyedén szórakoztató mozi, ami száraz tananyag helyett eleven élményként prezentálja a magyar népművészetet, miközben sikerrel hozza meg bárki kedvét a kalotaszegi táncokhoz is.

Dani Áron
2026. 01. 26. 5:27
Kovács Tamás és Törőcsik Franciska az említett Wartburg hátuljában ücsörög a Magyar menyegző egyik jelenetében. Forrás: Szupermodern Stúdió
Kovács Tamás és Törőcsik Franciska az említett Wartburg hátuljában ücsörög a Magyar menyegző egyik jelenetében. Forrás: Szupermodern Stúdió
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Káel Csaba távolra nyúló pályafutása alatt eddig mindössze két egész estés játékfilmet rendezett, de ezek sem hagyományos értelemben vett játékfilmek: a Bánk bán esetében egyértelműen a film, a festészet és az opera formanyelvének közös metszete mozgatta a rendezőt, a Magyar menyegzőt pedig talán leginkább a mesefilm, a táncfilm és az ismeretterjesztő dokumentumfilm határmezsgyéjén egyensúlyozva lehetne leírni. Minél nehezebben meghatározható egy film műfaja, általában annál bizonytalanabb a néző, hogy meg akarja-e nézni, de a Magyar menyegzőben ebből a szokatlan műfaji kavalkádból valami rendkívül autentikus végeredmény bontakozik ki, ami konzervatív szemlélete (a hagyományok tisztelete, a múlt iránti nosztalgikus vonzódás) ellenére nagyon is képes megszólítani a fiatalabb közönséget azzal az egyszerű állítással, hogy a néptánc már punk volt a szocializmusban, és az lehet ma is.

A Magyar menyegzőben a néphagyomány maga a lázadás Forrás: Szupermodern Stúdió

Magyar menyegző: időutazás egy kalotaszegi mesevilágba

Koromból kifolyólag a Magyar menyegző számomra teljes mértékben a szüleim generációjának mozija, annak a nemzedéknek, amelynek egy jelentős része a 70-es években erőre kapó táncházmozgalomban élte meg a fiatalságát vagy rockzenét hallgatott, Amerikáról álmodozott, nyugati csempészárukon és mindenféle seftes ügyekben szocializálódott, miközben körülvette őket a szocreál ócska, pusztulófélben lévő miliője. A Magyar menyegző ezeket a generációs tapasztalatokat megfejeli a határontúlisággal is, a történet főhősei ugyanis a Budapesten játszódó nyitány után nagyon gyorsan Kalotaszegen találják magukat, ahol a rettegett Securitate figyelő szemei között kell előadniuk egy olyan színjátékot, ami csakhamar valósággá válik.

Káel Csaba filmje azonban sosem téved a szociodrámák nyomasztó zsákutcájába, épp ellenkezőleg: ebben a mesebeli szépségű Erdély-ábrázolásban még a legsúlyosabb konfliktusok is viszonylag könnyedén feloldódnak, a folytonos pálinka vedelés sem szocreál horror, hanem a komikum forrása. Az efféle stilizáció korántsem a múlt megszépítésére miatt indokolt, hanem egyszerű műfaji követelmény, a Magyar menyegző mindenekelőtt leginkább mégiscsak egy klasszikus szerelmi történet, 

miközben van egy sokkal szakrálisabb üzenete is: a főhősök egyszerűen a modernitásból érkeznek meg a hagyományok világába.

Mivel a Kovács Tamás által játszott főszereplőhöz hasonlóan mi is ismeretlenül mozgunk már ebben a világban, a film sokszor a szereplőkkel mondatja el az ismeretterjesztő anyagot: miből van a zakuszka, miért fontos a párta, mit jelképeznek a különböző rítusok, például a hamis menyasszony, a stafírung, a lakodalmi menet vagy legényes. A film meglepő erénye, hogy ezeket a pörgős dialógusok és a jó színészi játék rögtön élővé teszik, szervesen illeszkednek a cselekménybe.

A Magyar menyegző legmeghatározóbb eleme azonban mégiscsak a kalotaszegi táncok és dalok bemutatása. Ezek néha dramaturgiai jelentőséget is kapnak (van például táncpárbaj), de amikor nem, akkor is nézetik magukat: egyszerűen annyira szépek a ruhák és izgalmas a végtelenített lábfejfacsarás, hogy drámai töltet nélkül is képesek a székbe szögezni. Értelemszerűen itt találkozik leginkább a néprajzi szakemberek – Tötszegi Tekla néprajzkutató, Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor koreográfusok, Pál István Szalonna népzenész, illetve a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes táncosai – munkája a filmesekével. 

Lajos Tamás a rendezőhöz hasonlóan ugyancsak nagy kihagyás után tért vissza az operatőri szerepkörbe, de ki kell emelni Makk Lili vágó munkáját is: általuk a hagyományápolás igazán élővé tudott változni a mozivásznon is. 

A film végén az alkotók aztán berobbantják az igazi all-star rakétát is, ott virít együtt a Muzsikás együttes, Sebestyén Márta vagy Sebő Ferenc is – alig tudja letörölni a vigyort az arcáról az, aki kicsit is jártas ebben a közegben.

A nagy szoboravatás közben ugyanakkor a Magyar menyegzőben benne van a tradíció finom kritikája is, hogy a jónak is van árnyoldala, és ettől lesz a film nemcsak szép, hanem hiteles is. A hagyomány hasznos, de a helyünket nekünk kell megtalálni benne. A filmbéli szerelmeseknek, ha rögös úton is, de úgy tűnik, sikerült.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu