A kulisszák mögé visz a Magyar menyegző werkfilmje

Hiánypótló film érkezett a mozikba a magyar kultúra napján: január 22-től vetítik a Magyar menyegző című egész estés néptáncfilmet. Az alkotás nemcsak a hazai filmgyártásban számít úttörőnek, hanem abban is, ahogyan a magyar néptáncot, népzenét és hagyományos kultúrát a filmnyelv eszközeivel mutatja be. A közönség a film születésének kulisszatitkaiba is betekinthet, a Magyar menyegző werkfilm ma este 21 órától a Duna Televízió műsorán látható először.

2026. 01. 23. 9:00
Kovács Tamás és Törőcsik Franciska a Magyar menyegző című film főszereplői Fotó: Galgóczi Németh Kristóf
A Magyar menyegző középpontjában a kalotaszegi hagyományvilág áll. Viseletek, bútorok, táncok és zenei motívumok kelnek életre egy szerelmi történetbe ágyazva, ahol a cselekmény nem dialógusokra, hanem mozdulatokra, ritmusra és zenére épül. A film különlegessége éppen ebben rejlik: a tánc nem illusztráció, hanem maga az elbeszélés nyelve.

Magyar menyegző
Kovács Tamás a Magyar menyegző című filmben. Fotó: Galgóczi Németh Kristóf

A Magyar menyegző kulisszatitkai

A rendező, Káel Csaba személyes élményből indult ki. Mint felidézte, 1982-ben műegyetemi hallgatóként Erdélyben, Magyarvistán véletlenül csöppent bele egy lakodalomba, az élmény pedig egy életre meghatározta a népzenéhez és a néptánchoz fűződő kapcsolatát. Ez az élmény lett a kiindulópontja annak a filmnek, amely a hetvenes évek végére kalauzolja a nézőt.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült történet két budapesti fiatal, András (Kövesi Zsombor) és Péter (Kovács Tamás) erdélyi utazását követi, akik András unokatestvérének kalotaszegi esküvőjére érkeznek. A lakodalom azonban nem pusztán ünnep: életre szóló tapasztalattá válik, és olyan döntések elé állítja a szereplőket, amelyek következményei messze túlmutatnak az eseményen.

A forgatás részben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, részben autentikus erdélyi helyszíneken zajlott. A film vizuális világát Korniss Péter, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Pulitzer-emlékdíjas fotográfus munkái inspirálták. A képi megvalósításért Lajos Tamás operatőr felelt, aki szerint ilyen koncentrált formában a magyar néptáncról és népzenéről korábban még nem készült film.

A női főszerepet Törőcsik Franciska alakítja, aki a karakteréről így nyilatkozott: 

Mély érzésű, érzékeny lány, aki számára elképzelhetetlen, hogy ne szerelemből menjen férjhez. A fontos kérdésekben inkább a saját szívére hallgat, mintsem a szülei elvárásaira.

A Magyar menyegző werkfilmje január 23-án a Dunán nemcsak a forgatás kulisszái mögé enged bepillantást, hanem azt is megmutatja, milyen alkotói döntések, szakmai együttműködések és hagyománytisztelet áll egy ilyen különleges vállalkozás mögött.

 

