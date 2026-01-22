Oscar-jelölések 2026: Leonardo DiCaprio fürdőköpenyes anarchistája csap össze a vámpírvadász testvérpárral

Az Amerikai Filmakadémia magyar idő szerint 14:30-kor hozta nyilvánosságra a 2026-os Oscar-jelöléseket. A mezőny idén különösen sűrű, több eltérő műfajú film is komoly eséllyel indul a fődíjakért.
Az Oscar nagy esélyesei
Ryan Coogler Bűnösök (kritikánk) című filmje nemcsak a legtöbb jelölést gyűjtötte be (16), de történelmet is írt: zenés-vámpíros horror ritkán kap ekkora elismerést az akadémiától. A film ott van a legjobb film, rendezés, eredeti forgatókönyv, színészi és technikai kategóriákban is, Michael B. Jordan és Delroy Lindo jelölései pedig azt jelzik, hogy nem pusztán látványos vállalásként, hanem színészcentrikus alkotásként is komolyan veszik.
Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után (kritikánk) című filmje több mint 175 millió dolláros költségvetésével nem teljesítette a Warner elvárásait, az Oscar-jelölések azonban teljesen más történetet mesélnek. A film 13 kategóriában szerepel, köztük a legjobb film, rendezés, adaptált forgatókönyv és több színészi díj várományosaként.
Leonardo DiCaprio köntösös alakítása újabb Oscar-esélyt jelent számára, ezúttal Timothée Chalamet (Marty Supreme) és Michael B. Jordan társaságában.
Kilenc-kilenc jelölést kapott Joachim Trier Érzelmi érték című filmje, Josh Safdie Marty Supreme-je és Guillermo del Toro Frankensteinje.
Nyolc kategóriában jelölték Chloé Zhao rendezését, a Hamnetet, míg négy-négy nominációt szerzett Jorgos Lanthimos Bugoniája, valamint Kleber Mendonça Filho Brazíliában forgatott filmje, A titkosügynök, amely februártól a magyar mozikban is látható.
LEGJOBB FILM
- Bugonia
- F1 – A film (kritikánk)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Egyik csata a másik után
- A titkosügynök
- Érzelmi érték (kritikánk)
- Bűnösök
- Az álmok vágányán
LEGJOBB RENDEZŐ
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
- Joachim Trier (Érzelmi érték)
- Ryan Coogler (Bűnösök)
LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ
- Timothy Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo Di Caprio (Egyik csata a másik után)
- Ethan Hawke (A titkosügynök)
- Michael B. Jordan (Bűnösök)
- Wagner Moura (A titkosügynök)
