Oscar-jelölések 2026: Leonardo DiCaprio fürdőköpenyes anarchistája csap össze a vámpírvadász testvérpárral

Az Amerikai Filmakadémia magyar idő szerint 14:30-kor hozta nyilvánosságra a 2026-os Oscar-jelöléseket. A mezőny idén különösen sűrű, több eltérő műfajú film is komoly eséllyel indul a fődíjakért.

A Bűnösök tizenhat Oscar-jelölése új rekord. Forrás: TMDb

Az Oscar nagy esélyesei

Ryan Coogler Bűnösök (kritikánk) című filmje nemcsak a legtöbb jelölést gyűjtötte be (16), de történelmet is írt: zenés-vámpíros horror ritkán kap ekkora elismerést az akadémiától. A film ott van a legjobb film, rendezés, eredeti forgatókönyv, színészi és technikai kategóriákban is, Michael B. Jordan és Delroy Lindo jelölései pedig azt jelzik, hogy nem pusztán látványos vállalásként, hanem színészcentrikus alkotásként is komolyan veszik.

Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után (kritikánk) című filmje több mint 175 millió dolláros költségvetésével nem teljesítette a Warner elvárásait, az Oscar-jelölések azonban teljesen más történetet mesélnek. A film 13 kategóriában szerepel, köztük a legjobb film, rendezés, adaptált forgatókönyv és több színészi díj várományosaként.

Leonardo DiCaprio köntösös alakítása újabb Oscar-esélyt jelent számára, ezúttal Timothée Chalamet (Marty Supreme) és Michael B. Jordan társaságában.

Kilenc-kilenc jelölést kapott Joachim Trier Érzelmi érték című filmje, Josh Safdie Marty Supreme-je és Guillermo del Toro Frankensteinje.

Nyolc kategóriában jelölték Chloé Zhao rendezését, a Hamnetet, míg négy-négy nominációt szerzett Jorgos Lanthimos Bugoniája, valamint Kleber Mendonça Filho Brazíliában forgatott filmje, A titkosügynök, amely februártól a magyar mozikban is látható.

LEGJOBB FILM

Bugonia

F1 – A film (kritikánk)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

A titkosügynök

Érzelmi érték (kritikánk)

Bűnösök

Az álmok vágányán

LEGJOBB RENDEZŐ

Chloe Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Joachim Trier (Érzelmi érték)

Ryan Coogler (Bűnösök)

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ