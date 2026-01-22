Rendkívüli

Oscar-jelölések 2026: Leonardo DiCaprio fürdőköpenyes anarchistája csap össze a vámpírvadász testvérpárral

Megérkeztek a 98. Oscar-gála jelöltjei, és Ryan Coogler zenés-vámpíros horrorja, a Bűnösök 16 jelöléssel vezeti a mezőnyt, míg Paul Thomas Anderson nagyszabású drámája, az Egyik csata a másik után 13 kategóriában maradt versenyben.

Munkatársunktól
2026. 01. 22. 16:11
Leonardo DiCaprio idén is versenyben van a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Forrás: TMDb
Az Amerikai Filmakadémia magyar idő szerint 14:30-kor hozta nyilvánosságra a 2026-os Oscar-jelöléseket. A mezőny idén különösen sűrű, több eltérő műfajú film is komoly eséllyel indul a fődíjakért.

A Bűnösök tizenhat Oscar-jelölése új rekord. Forrás: TMDb

Az Oscar nagy esélyesei

Ryan Coogler Bűnösök (kritikánk) című filmje nemcsak a legtöbb jelölést gyűjtötte be (16), de történelmet is írt: zenés-vámpíros horror ritkán kap ekkora elismerést az akadémiától. A film ott van a legjobb film, rendezés, eredeti forgatókönyv, színészi és technikai kategóriákban is, Michael B. Jordan és Delroy Lindo jelölései pedig azt jelzik, hogy nem pusztán látványos vállalásként, hanem színészcentrikus alkotásként is komolyan veszik. 

Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után (kritikánk) című filmje több mint 175 millió dolláros költségvetésével nem teljesítette a Warner elvárásait, az Oscar-jelölések azonban teljesen más történetet mesélnek. A film 13 kategóriában szerepel, köztük a legjobb film, rendezés, adaptált forgatókönyv és több színészi díj várományosaként.

Leonardo DiCaprio köntösös alakítása újabb Oscar-esélyt jelent számára, ezúttal Timothée Chalamet (Marty Supreme) és Michael B. Jordan társaságában. 

Kilenc-kilenc jelölést kapott Joachim Trier Érzelmi érték című filmje, Josh Safdie Marty Supreme-je és Guillermo del Toro Frankensteinje.
Nyolc kategóriában jelölték Chloé Zhao rendezését, a Hamnetet, míg négy-négy nominációt szerzett Jorgos Lanthimos Bugoniája, valamint Kleber Mendonça Filho Brazíliában forgatott filmje, A titkosügynök, amely februártól a magyar mozikban is látható.

LEGJOBB FILM

  • Bugonia
  • F1  – A film (kritikánk)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Egyik csata a másik után
  • A titkosügynök
  • Érzelmi érték (kritikánk)
  • Bűnösök
  • Az álmok vágányán

LEGJOBB RENDEZŐ

  • Chloe Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
  • Joachim Trier (Érzelmi érték)
  • Ryan Coogler (Bűnösök)

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ

  • Timothy Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo Di Caprio (Egyik csata a másik után)
  • Ethan Hawke (A titkosügynök)
  • Michael B. Jordan (Bűnösök)
  • Wagner Moura (A titkosügynök)

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Renata Reinsve (Érzelmi érték)
  • Emma Stone (Bugonia)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

  • Benicio Del Toro (Egyik csata a másik után)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Bűnösök)
  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)
  • Stellan Skarsgard (Érzelmi érték)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

  • Elle Fanning (Érzelmi érték)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)
  • Amy Madigan (Fegyverek)
  • Wunmi Mosaku (Bűnösök)
  • Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)

LEGJOBB NEMZETKÖZI FILM

  • A titkosügynök
  • Csak egy baleset
  • Érzelmi érték
  • Tánc a sivatagban
  • The Voice Of Hind Rajab

LEGJOBB ADAPTÁLT FORGATÓKÖNYV

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Egyik csata a másik után
  • Az álmok vágányán

LEGJOBB EREDETI FORGATÓKÖNYV

  • Blue Moon
  • Csak egy baleset
  • Marty Supreme
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök

LEGJOBB ANIMÁCIÓS FILM

  • Arco
  • Elio
  • K-pop démonvadászok (kritikánk)
  • Amélie et la métaphysique des tubes
  • Zootropolis 2. (kritikánk)

A jelöltek teljes listáját itt érheti el.

 

