Ukrajna ügyében készülő előkészítő tervről válaszol újságírói kérdésekre Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke abban a videóban, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság Ukrajna jóléti tervén dolgozik
Kaja Kallas elismerte, hogy az Európai Bizottság már dolgozik Ukrajna jóléti tervén. Üzenjük Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk! – egy videót osztott meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A felvételen Kaja Kallas, a testület alelnöke beszél az uniós szerepvállalásról, miközben Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.
Kaja Kallas válaszában megerősítette, hogy az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik az úgynevezett jóléti terven. Elmondása szerint Marta Kos biztos tájékoztatja erről a tagállami minisztereket.
Az Európai Bizottság alelnöke arra is kitért: Ukrajna jóléte szorosan összefügg Európával, mivel az ország földrajzilag Európában található, ezért az Európai Uniónak – megfogalmazása szerint – egyértelmű szerepe van ebben a kérdésben.
További Külföld híreink
Ukrajna jóléti terv és nemzeti petíció
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Brüsszelben ülésezett az uniós Külügyek Tanácsa, ahol az orosz–ukrán háború volt a fő téma. A tanácskozást követően Kaja Kallas megerősítette: az Európai Bizottság számára Ukrajna jóléte kiemelt prioritás, és már dolgoznak az úgynevezett Ukrajna jóléti terven, amely az ország gazdaságának és társadalmának támogatását célozza.
További Külföld híreink
Magyarországon eközben elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint ilyen döntésekhez társadalmi felhatalmazás szükséges, ezért arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy a petíció kitöltésével üzenjenek Brüsszelnek: Magyarország nem kíván részt venni Ukrajna és a háború finanszírozásában.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány
A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány.
Brüsszel és Kijev egyetértenek: be kell avatkozni a magyar választásokba + videó
Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger.
Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül
Az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel – fogalmazott lapunknak Dornfeld László.
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Venezuela: átfogó amnesztiát hirdetett a kormány
A politikai foglyokra vonatkozó átfogó amnesztiát jelentett be pénteken a venezuelai kormány.
Brüsszel és Kijev egyetértenek: be kell avatkozni a magyar választásokba + videó
Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger.
Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül
Az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel – fogalmazott lapunknak Dornfeld László.
Dánia fellép a migráns bűnözőkkel szemben
Elektronikus megfigyelést is alkalmaznának a bűnözők ellen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!