Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság Ukrajna jóléti tervén dolgozik

Kaja Kallas elismerte, hogy az Európai Bizottság már dolgozik Ukrajna jóléti tervén. Üzenjük Brüsszelnek, hogy mi nem fizetünk! – egy videót osztott meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. A felvételen Kaja Kallas, a testület alelnöke beszél az uniós szerepvállalásról, miközben Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 8:03
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ukrajna ügyében készülő előkészítő tervről válaszol újságírói kérdésekre Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke abban a videóban, amelyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook-oldalán.

Az Európai Bizottság már dolgozik Ukrajna Jóléti Tervén (Fotó: AFP)
Kaja Kallas válaszában megerősítette, hogy az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik az úgynevezett jóléti terven. Elmondása szerint Marta Kos biztos tájékoztatja erről a tagállami minisztereket.

Az Európai Bizottság alelnöke arra is kitért: Ukrajna jóléte szorosan összefügg Európával, mivel az ország földrajzilag Európában található, ezért az Európai Uniónak – megfogalmazása szerint – egyértelmű szerepe van ebben a kérdésben.

Ukrajna jóléti terv és nemzeti petíció

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Brüsszelben ülésezett az uniós Külügyek Tanácsa, ahol az orosz–ukrán háború volt a fő téma. A tanácskozást követően Kaja Kallas megerősítette: az Európai Bizottság számára Ukrajna jóléte kiemelt prioritás, és már dolgoznak az úgynevezett Ukrajna jóléti terven, amely az ország gazdaságának és társadalmának támogatását célozza. 

Magyarországon eközben elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint ilyen döntésekhez társadalmi felhatalmazás szükséges, ezért arra kérte a magyar állampolgárokat, hogy a petíció kitöltésével üzenjenek Brüsszelnek: Magyarország nem kíván részt venni Ukrajna és a háború finanszírozásában.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Orbán Viktor: Ha Ön szerint is hülye ötlet…

