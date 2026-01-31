Gulyás Gergely: Az Európai Bizottság Ukrajna jóléti tervén dolgozik

Ukrajna jóléti terv és nemzeti petíció

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Brüsszelben ülésezett az uniós Külügyek Tanácsa, ahol az orosz–ukrán háború volt a fő téma. A tanácskozást követően Kaja Kallas megerősítette: az Európai Bizottság számára Ukrajna jóléte kiemelt prioritás, és már dolgoznak az úgynevezett Ukrajna jóléti terven, amely az ország gazdaságának és társadalmának támogatását célozza.