Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Szijjártó PéterSzerbiaMolJANAF

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet

Szerbia példája jól mutatja, hogy óriási problémákat okozhat, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Kozma Zoltán
Forrás: MTI2025. 10. 10. 7:06
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)
A tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Sanofi francia gyógyszeripari cég kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán Budapesten, a Váci Greens Irodaházban 2025. október 9-én. Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi fővárosi szolgáltatóközpontjának bővítése (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Sanofi francia gyógyszeripari cég kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán Budapesten, a Váci Greens Irodaházban 2025. október 9-én. Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi fővárosi szolgáltatóközpontjának bővítése (Fotó:
MTI/Máthé Zoltán)

Szijjártó Péter komoly figyelmeztetést küldött

Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve – mondta.

Na, ezt a helyzetet kell Magyarországon elkerülni. Azt a helyzetet kell elkerülni, hogy mi is egyetlen kőolajvezetéktől, ráadásul egy Horvátországból jövő kőolajvezetéktől függjünk

 – tette hozzá.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarországra két vezetéken jön kőolaj, és hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha ebből a kettőből csak egy maradna.

Természetesen szerb barátaink mellett állunk, folyamatos kapcsolatban vagyunk, s mivel a Mol a régió legnagyobb energiavállalataként fontos szerepet játszik a kőolajellátásban és az üzemanyagellátásban Szerbiában, természetesen a szerb barátaink számíthatnak a Mol növekedő szállítására is

 – húzta alá.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mol szállításai sem tudják pótolni teljes egészében a Horvátországból kieső mennyiséget.
 

Ezért még egyszer nagyon fontos tanulságként mindenki vésse az eszébe: nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik

 – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Rheinmetall Hungary Zrt. új beruházásának bejelentésén Zalaegerszegen 2025.október 3-án. A Rheinmetall modern védelmi ipari fejlesztési és mérnöki központot létesít Zalaegerszegen nagyjából 3,7 milliárd forintos beruházással, nyolcvan, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve (Fotó: MTI/Katona Tibor)

