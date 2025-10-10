Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet

A tárcavezető azt a hírt kommentálta, miszerint a horvátországi JANAF kőolajvezeték-üzemeltető a kőolajszállítás leállítását jelentette be Szerbiába, miután a NIS szerb kőolajvállalat amerikai szankciók hatálya alá került.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Sanofi francia gyógyszeripari cég kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán Budapesten, a Váci Greens Irodaházban 2025. október 9-én. Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi fővárosi szolgáltatóközpontjának bővítése (Fotó:

MTI/Máthé Zoltán)

Szijjártó Péter komoly figyelmeztetést küldött

Világosan látszik, hogy micsoda problémákat okozhat az, hogyha egy ország kőolajellátása egyetlen, Horvátországból érkező vezetéknek van kitéve – mondta.

Na, ezt a helyzetet kell Magyarországon elkerülni. Azt a helyzetet kell elkerülni, hogy mi is egyetlen kőolajvezetéktől, ráadásul egy Horvátországból jövő kőolajvezetéktől függjünk

– tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy jelenleg Magyarországra két vezetéken jön kőolaj, és hazánk alapvető érdekeivel lenne ellentétes, ha ebből a kettőből csak egy maradna.

Természetesen szerb barátaink mellett állunk, folyamatos kapcsolatban vagyunk, s mivel a Mol a régió legnagyobb energiavállalataként fontos szerepet játszik a kőolajellátásban és az üzemanyagellátásban Szerbiában, természetesen a szerb barátaink számíthatnak a Mol növekedő szállítására is

– húzta alá.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Mol szállításai sem tudják pótolni teljes egészében a Horvátországból kieső mennyiséget.



Ezért még egyszer nagyon fontos tanulságként mindenki vésse az eszébe: nagyon komoly veszélyeket rejteget az a helyzet, ha egy ország egyetlen kőolajvezetéktől függ, főleg, hogyha az Horvátországból érkezik

– összegzett.

