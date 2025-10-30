Aláírták Budapesten a szerződést, hatalmas beruházás érkezik Magyarországra

Új, világszínvonalú autóipari akkumulátor-tesztlabor és kutatás-fejlesztési központ jön létre Magyarországon a Bay Zoltán Kutatóközpont és a kínai CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) együttműködésében. A kétoldalú szándéknyilatkozatot a HUN-REN székházban megrendezett „első kínai–magyar innovációs napon” írta alá Schmidt Balázs, a Bay Zoltán Kutatóközpont ügyvezető igazgatója és Liu Anmin, a CAERI elnöke. Az eseményt Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke nyitotta meg.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke (Fotó: Polyák Attila)

A szervezet vezetője röviden bemutatta HUN-REN történetét, működését. Hangsúlyozta: a céljuk, hogy zászlóshajók legyenek a magyar kutatás és innováció területén, amivel a magyar adófizetők érdekeit szolgálják majd. Az esemény kapcsán felhívta a figyelmet arra, együttműködésével Kína megkerülhetetlen szereplőjévé vált a magyar kutatási ökoszisztémának, majd sok sikert kívánt a közös munkához.

Magyarország mint közép-európai innovációs hídfő

Liu Anmin, a Caeri elnöke ezután arról beszélt, az autóipar jelenleg nagy átalakuláson megy keresztül, amely a zöld energiahordozók felé halad. Kína világelső az enregiahordozó iparban: vállalatai az akkumulátortechnológiában nagy előretörést értek el, különösen a tűzbiztonság területén. Mint mondta, a Caeri tudja ezt az egész szektorban az egyik legmagasabb színvonalon elvégezni, amivel jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az autógyártásnak minden egyes munkaszakasza biztonságos legyen.

Magyarországot egy közép-európai innovációs hídfőnek nevezte, amellyel kiválóan lehet együttműködni, hogy ötvözzék a kínai technológiát és az európai fogyasztási igényeket.

Beszédet tartott még Mei Huling, a Magyar–Kínai Technológiatranszfer Központ ügyvezető igazgatója (CHTTC), Horváth Viktor energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár, és Végül Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár tartott egy előadást a magyar kormány innovációs stratégiájáról, ráfókuszálva az akkumulátoripar és a kutatás-fejlesztés kulcsszerepére az autóiparban.

Ezután Schmidt Balázs, a Bay Zoltán Kutatóközpont ügyvezető igazgatója aláírt egy szerződést Liu Anminnal, a CAERI elnökével egy közös akkumulátor-tesztüzem létrehozásáról,

Zhang Huantinggal, az EVE Battery Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával pedig egy együttműködési szándéknyilatkozatot. Végezetül szintén született egy együttműködési szándéknyilatkozat Némethné Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora és Wang Bo, a Kína–Közép-európai Innovációs Együttműködési Kutatóközpont igazgatója között.