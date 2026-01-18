Párkányi Raab Péter: A hitemet nem tudom szóban kifejezni, de elmondom a szobraimmal

– Volt a családjában művészi hajlam, kézművesség vagy alkotás iránti érzék? Mikor tudatosult önben, hogy a művészet lesz az útja?

– Édesapám faszobrászattal foglalkozott, anyám hímzett. Népi hímző volt és a népművészet ifjú mestere címet is megkapta. Engem a rajz szeretete vitt erre a pályára. Hatodik osztályos voltam, amikor a rajztanárom egyszer odaült mellém és megkérdezte, hogyan tovább, milyen pályára mennék. Azt válaszoltam, hogy képzőművészeti pályára szeretnék menni, de a szüleim nem mernek elengedni fiatal gyermekként a nagyvárosba, Budapestre. Tanár úr erre azt mondta, semmi gond, mehetek majd később a Képzőművészeti Főiskolára. Addig ők otthon, Balassagyarmaton tanítanak engem. Tulajdonképpen hatodikos koromban Csemniczky Zoltán szobrászművész, a rajztanárom volt az, aki megelőlegezte nekem a főiskolai tanulmányokat.

– Milyen szerencse, ha az embernek ilyen rajztanára van!

– Tulajdonképpen szakmailag ő és művész kollégái indítottak el engem Balassagyarmaton. Amikor felvettek a főiskolára, számomra egy dolog hiányzott igazán, a mester. Úgy alakult, hogy az, amit szakmailag tanulnunk kellett, egymástól sajátítottuk el. Az idősebb főiskolásoktól a fiatalabbak. Ellestük, elmondták, segítettek. De nagyon hiányzott egy szellemi útmutató.

– Kit tekint akkor mesterének?

– Még középiskolában láttam egy cikket, abban egy fotót Melocco Miklós egyik szobráról, az Ady-oltárról. Ott volt mellette az évszám is, 1977. Először azt hittem, hogy az egy régebbi szobor, mert egy nagyon szépen kivitelezett, figurális mű volt. Nem láttam akkoriban ilyen minőséget, gondolatilag ennyire izgalmas alkotást, hiszen a köztereken többnyire a szocialista, szovjet, hősi emlékművek voltak a jellemzők. Ezek pedig egyáltalán nem hasonlítottak Me­locco szobrára. A szüleim magyarázták el, hogy ez a szobor kortárs alkotás, napjainkban készült. Akkor hirtelen megéreztem, hogy ha valaki ezt ma meg tudja csinálni, akkor én is elsajátíthatom ezt a tudást. Tulajdonképpen így ismerkedtem meg Melocco Miklós munkáival, főiskolás koromban pedig vele is. Volt egy olyan időszak, amikor éppen nem volt munkám, és mély hullámvölgybe kerültem. Melocco Miklósnak pedig volt egy nagy köztéri munkája, a szegedi ’56-os emlékmű. Ő pedig kivitelező, kőfaragó hiányában volt. Jelentkeztem hozzá, és tulajdonképpen így kezdődött el ismeretségünk, majd a szorosabb barátságunk. Azóta, ha felmerül a kérdés, hogy kit tekintek mesteremnek, mindig Melocco Miklóst nevét említem. Egyszer megkérdezte tőlem, miért mondom azt, hogy ő a mesterem, amikor én semmit sem tanultam tőle, ő már készen kapott engem. Akkor elmeséltem neki, mit jelentett számomra, amikor az Ady-oltárt megláttam. Ha Michelangelót megnevezhetem mesteremnek a múltból, akire példaként tekintek, akkor ugyanúgy Miklóst is megnevezhetem a jelenből, annak ellenére, hogy személyesen azelőtt nem ismertük egymást. Innentől kezdve ő is elfogadta ezt.