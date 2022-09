Ünnepélyesen felavatták Európa legjelentősebb örömútját

Az örömút szoborcsoport átadó ünnepségén részt vett Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Emet) megbízott főigazgatója, aki a Magyar Nemzet kérdésére az örömúttal kapcsolatban elmondta: amikor szomorúság, háború és szenvedés van körülöttünk, aközben iszonyú nagy szükségünk van az örömre és a fényre. – Ebből a szempontból szimbolikusnak érzem, hogy éppen most jött létre a Via Lucis. Talán arra is rá tudunk ezzel világítani, hogy ebben a sötétségben a feltámadás és a fény az egyetlen lehetőségünk és az utunk – jegyezte meg Bús Balázs. Szavai szerint erre az örömútra azért is nagy szükségünk van, mert a feltámadás nélkül nincs értelme a szenvedésnek.

A köszöntőbeszédek elhangzása után P. Andrásfalvy János SDB megáldotta a Via Lucist, majd csatlakozott hozzá Latorcai János, Párkányi Raab Péter és P. Ábrahám Béla SDB, és együtt avatták fel az örömutat.

A búcsúra érkező zarándokok ezután bejárták a stációkat, a hívek imádkozva, az egyes szobrokat megcsodálva tették meg a több száz méteres utat. Ezt követően a lourdes-i barlangnál ünnepi szentmisét mutattak be, amelyet P. Ábrahám Béla SDB, a magyarországi szaléziak korábbi tartományfőnöke celebrált. A rendezvény gospel koncerttel fejeződött be.



Emlékezés a feltámadásra. Az örömút egy katolikus ájtatosság, amelyet jellemzően a húsvét és pünkösd közötti időszakban gyakorolnak. A Via Crucishoz (keresztút) hasonlóan a Via Lucis is tizennégy stációból áll, amelyek a föltámadás utáni újszövetségi eseményeket örökítik meg, és a föltámadt Krisztus tanítványaival való egy-egy találkozásának állítanak emléket. Ezeken az újszövetségi jeleneteket megörökítő helyszíneken a keresztény hívek elmélkedhetnek, imádkozhatnak. A Via Lucis előzményének tekinthető a sokkal régebbi múltra visszatekintő keresztúti ájtatosság, amelyet különösen a nagyböjt idején gyakorolnak. Ennek során a katolikus hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek.

Borítókép: Párkányi Raab Péter és az alkotása (Fotó: Havran Zoltán)