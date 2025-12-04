Az év tizenegyedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 5,8 fok volt, ami átlag közeli érték, mindössze 0,3 fokkal haladja meg az 1991–2020-as évek átlagát.
Végre megtörtént novemberben, amire március óta várt az ország
Átlag közeli hőmérsékletű és kissé csapadékos volt a november – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.
Síkvidéken többnyire 5-6 fok körül alakult a havi átlaghőmérséklet, ennél magasabb értékek délen, délkeleten, alacsonyabbak nyugaton és a hegyvidékeken fordultak elő.
Hozzátették: március óta a november volt az első olyan hónap, amely országos átlagban a szokásosnál csapadékosabbnak bizonyult, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok szerint – 58,9 milliméternyi volt, ami 21 százalékkal haladja meg az 1990-2020-as évek 48,6 milliméteres átlagát.
Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a hegyvidékeken 100 milliméternyinél több havi csapadékot is mértek, miközben az Alföldön többfelé a 40 milliméternyit sem érte el a novemberi csapadékmennyiség.
