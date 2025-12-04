csapadékátlaghőmérsékletátlagban

Végre megtörtént novemberben, amire március óta várt az ország

Átlag közeli hőmérsékletű és kissé csapadékos volt a november – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján csütörtökön.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 04. 18:32
Egy gépkocsi ablaktörlője Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Az év tizenegyedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 5,8 fok volt, ami átlag közeli érték, mindössze 0,3 fokkal haladja meg az 1991–2020-as évek átlagát.

Síkvidéken többnyire 5-6 fok körül alakult a havi átlaghőmérséklet, ennél magasabb értékek délen, délkeleten, alacsonyabbak nyugaton és a hegyvidékeken fordultak elő.

Hozzátették: március óta a november volt az első olyan hónap, amely országos átlagban a szokásosnál csapadékosabbnak bizonyult, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok szerint – 58,9 milliméternyi volt, ami 21 százalékkal haladja meg az 1990-2020-as évek 48,6 milliméteres átlagát.

Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a hegyvidékeken 100 milliméternyinél több havi csapadékot is mértek, miközben az Alföldön többfelé a 40 milliméternyit sem érte el a novemberi csapadékmennyiség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
Ukrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

