Végre megtörtént novemberben, amire március óta várt az ország

Síkvidéken többnyire 5-6 fok körül alakult a havi átlaghőmérséklet, ennél magasabb értékek délen, délkeleten, alacsonyabbak nyugaton és a hegyvidékeken fordultak elő.

Hozzátették: március óta a november volt az első olyan hónap, amely országos átlagban a szokásosnál csapadékosabbnak bizonyult, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok szerint – 58,9 milliméternyi volt, ami 21 százalékkal haladja meg az 1990-2020-as évek 48,6 milliméteres átlagát.