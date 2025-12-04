II LászlóbizánciII Gézacsászárhercegfeleség

László, a megmérgezett bizánci ellenkirály története

Megmérgezett ellenkirály: II. László 32 éves korában, fél év uralkodás után halt meg erőszakos halállal. II. László volt az első olyan uralkodónk, aki bizánci segítséggel került trónra.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 12. 04. 18:31
László Vak Béla király másodszülött fia volt. Ő volt az, akit édesanyja, Ilona csecsemőként magával vitt az aradi gyűlésre, hogy így adjon nyomatékot annak, hogy  II. Vak Béla megvakításáért megbüntessék a felelősöket. 

László és István a bizánci uralkodónál, Manuélnél

László és fivére Bizáncba menekültek

Hatéves korában édesapja Bosznia hercegének nevezte ki, ami csak egy címet jelentett, nem pedig tényleges hatalmat. Mikor Béla meghalt, legidősebb fia, Géza követte őt a trónon, II. Géza néven. Ő 1141–1162 között uralkodott. Őt a fia, III. István követte, azonban ez a döntés nem volt Manuél bizánci császár ínyére, aki úgy döntött, inkább a nagybátyjait támogatja, mivel ők készek voltak arra, hogy behódoljanak Bizáncnak . Miért volt László és testvére Bizáncban? Még 1157-ben lázadást szítottak a király ellen, ezért menekülniük kellett és Bizáncban kerestek oltalmat. Ott Manuél feleséget is ajánlott Lászlónak, aki nem fogadta el, mert nem akarta szorosra fűzni a bizánci kapcsolatait.

II. László a Parlament nyugati homlokzatán. Forrás: Kozterkep.hu

Mit érdemes tudnunk Manuélről?

Uralkodásának ideje volt a Komnénosz-ház utolsó virágkora. Édesanyja magyar származású volt, szülei negyedik fiaként született. 

A lovagi eszmény híve volt, sokat tett a nyugati kultúra terjesztéséért. A külpolitikában nem volt elég elővigyázatos, elhamarkodott döntéseket hozott. 

Itáliában és Antiochiában is igyekezett befolyást szerezni. Uralkodásának időszaka a kereskedelem és a művészet virágkorának számított.

Manuél bizánci császár Forrás: Wikipédia

A magyar főurak azt mondták, hogy csak akkor támogatják a bizánci jelöltet, ha tekintélyesebb személy. Ennek az elvárásnak László megfelelt. 

Ahhoz azonban, hogy magyar király legyen, több feltételnek együttesen kellett teljesülnie: a magyar Szent Koronával, Székesfehérváron és az esztergomi érseknek kellett megkoronáznia. 

Lukács esztergomi érsek azonban nem volt hajlandó megkoronázni Lászlót, helyette Mikó kalocsai érsekkel kellett beérnie. A koronázás után az esztergomi érsek kiátkozta Lászlót, válaszul László pedig börtönbe vetette az érseket.

XII. század végi elbeszélés a történtekről

(idézi Szabados György)

[II. Géza király] „eltávozott az élők közül, egy kicsinyke, gyermekecske fiat hagyva hátra örököseként. Felkereste hát Lukács érseket a király fivére, azt kérvén tőle, hogy őt kenje és koronázza királlyá. Megfeddte őt Lukács és árulással vádolta, hogy jog, szokás és erkölcs ellenére ki akarná semmizni örökségéből az ártatlant; beleegyezését pedig megtagadta. Amaz viszont ugyanazon ország másik érseke által, akire semmiben sem tartozott a királykoronázás, elérte, hogy királlyá lehessen. Mintha csak azt mondta volna: hogyha az ég nem hallgat rám, felrázom a poklot.”  

Lukács érsek szerint törvényes király már volt, ezért nem támogatta László uralkodói ambícióit. Jól döntött, mert így megmaradt Magyarország függetlensége és a törvényes, legitim uralkodót védte, aki mögött nem állt idegen hatalom. Lukács pápapárti is volt egyúttal.

II. László a Képes krónikában Forrás: Wikipédia

László végzetesen rossz döntést hozott akkor, amikor bizánci segítséggel pályázott a magyar trónra. A leszármazási rend szerint nem lett volna esélye trónra kerülni, ez indokolhatja döntését. Ugyanis a primogenitura szerint a király elsőszülött fia következett az utódlási rangsorban, ezért Lászlónak csak a szeniorátus elve szerint lett volna esélye. 

Azt, hogy milyen király lett volna, nem tudjuk felmérni. Épphogy csak megmelegedett a trónon, amikor megmérgezték és meghalt. Egy leánygyermekéről, Máriáról tudunk, aki a velencei dózse fiának a felesége lett.

A Képes krónika Lászlóról

László herceg, a vak király fia bitorolta a koronát fél esztendeig. Elköltözött az Úrhoz az Úr 1172-ik évében, február elsején, vasárnap; teste Fehérvárott nyugszik. 

II. László

1. ellenkirályként került a trónra,

2. rövid uralkodása megmutatta, hogy a Bizánci Birodalom képes beavatkozni a magyar politikába,

3. de tartós sikerek elérésére nem képes.

