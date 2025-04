Melocco Miklós szerint a szobor köré építészeti környezetet kell teremteni, hogy szóhoz jusson

majd elérzékenyülve árulja el, hogy nagyon hiányzik neki is, de a magyar közéletből is Makovecz Imre és Latinovits Zoltán. – Makovecz személyes jelenlétével hatalom volt és erő, a nemzet lelkiismerete. Fontos volt nekem, jó barátok lettünk, becsültük egymást, együtt tudtunk működni. Nagyon hiányzik ma is. Makovecz és Latinovits nagy veszteségek. Komolyan kellene venni, amit hátrahagytak és rábízni a társadalomra, hogy követeljen utódokat. Azt nem tudom, hogy kell tenni, de erre van szükség – tűzi ki feladatul mindannyiunknak Melocco Miklós.