Hamarosan indul a tavasz egyik legnagyobb művészeti eseménye Budapesten

A tavaszi művészeti esemény negyven programmal és minden eddiginél több, öt tematikus nappal várja az érdeklődőket február 28. és május 9. között. A rendezvény részeként az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be – hangzott el az Essentia Artis keddi budapesti sajtóeseményén.

Kiss János, az MMA alelnöke a köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Művészeti Akadémiának egyfajta szolgálatot kell teljesítenie, hinni kell a fiatalokban, és támogatni kell őket. Az MMA ösztöndíjprogramja nemcsak az anyagi juttatásról, hanem ennél sokkal többről szól: ezek között a tehetséges fiatalok között ugyanis olyan kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek felbecsülhetetlenek – hangsúlyozta Kiss János.

Csáji László Koppány, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója hozzátette: az Essentia Artis koncepciója az, hogy minden művészeti ág és a művészetelmélet is helyet kapjon ezen a művészeti fesztiválon. A február 28-án kezdődő programsorozat tematikus napjaira a legkülönbözőbb korosztályok tagjait várják a Pesti Vigadóban – hangsúlyozta az igazgató, kiemelve, hogy

az Essentia Artis igazi közönségsikerré vált, mivel a látogatottsága évről évre növekszik.

Az érdeklődőket gazdag programkínálat, többek között filmes kulisszatitkok, fotóművészeti workshop, kézműves alkotások, nagykoncertek, valamint hangszerbemutató is várja az MMA székházában – sorolta Csáji László Koppány, aki beszámolt arról is, hogy a megközelítőleg 2,5 hónapon át nyitva tartó kiállításban több csatornán is lehetőség nyílik magyar és angol nyelven tájékozódni részletes képfeliratok, QR-kóddal elérhető digitális tartalmak segítségével.

Az MMA MMKI írásos tájékoztatója szerint az iski Kocsis Tibor, Józsa Judit és Szalai Bálint kurátorok közös munkája nyomán rendezett kiállítás eredményeképpen a látogató teljes képet kaphat az ötven év alatti kortárs magyar művészek alkotópályájáról, szellemi hátteréről és inspirációik forrásáról az MMA székházának 6. emeleti kiállítótereiben. Az idei művészeti seregszemle programkínálata kiemelt figyelmet fordít az ünnepekhez és jeles művészeti napokhoz kapcsolódó eseményekre. A szervezők célja, hogy ezek az alkalmak méltó módon, magas színvonalú, sokszínű művészeti programok révén váljanak emlékezetessé a közönségnek.

Az Essentia Artis programjai – melyekről részletes információk a www.essentiaartis.com weboldalon találhatók – néhány zenei program kivételével ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.