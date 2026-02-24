Magyar Pétertisza pártcsercsa balázs

Betelt a pohár a volt tiszásnál Magyar Péter alaptalan rágalmai miatt

A Tisza Pártból kiugrott Csercsa Balázs feljelentést tett Magyar Péter róla szóló Facebook-bejegyzései miatt. A volt egyházügyi munkacsoport-vezető szerint megengedhetetlen, hogy egy nagy eléréssel rendelkező közszereplő oldalán kitalációkkal rágalmazzanak meg egy átlagpolgárt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 13:08
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csercsa Balázs, Tisza Párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen rágalmazás és becsületsértés miatt. Ezt a Magyar Péter Facebook-oldalán korábban megjelent, név szerint róla szóló bejegyzésekkel indokolta. Csercsa szerint nem felel meg a valóságnak, hogy őt megvásárolták vagy állást ajánlottak volna neki. Leszögezte, hogy saját elhatározásából támogatta a Tiszát több mint másfél éven keresztül, rendszeres pénzbeni támogatással és ingyenmunkával, majd a saját elhatározásából távozott a Tiszából.

A támogatásom és az ingyenmunkám elég jó volt a Tiszának, egészen a kilépésemig, sőt, a havi rendszeres pénzbeni támogatást a mai napig próbálják levonni a számlámról, és kapom a sikertelen fizetésről szóló üzeneteket

– fogalmazott.

Tisza Párt, aktivista, Magyar Péter, Csercsa Balázs
Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője (Fotó: Képernyőfotó)

A volt tiszás szerint megengedhetetlen, hogy egy nagy eléréssel rendelkező közszereplő oldalán, nagy nyilvánosság előtt, meggondolatlan, hirtelen, impulzív módon, teljesen alaptalanul, kitalációkkal rágalmazzanak meg egy átlagpolgárt.

Vajon milyen miniszterelnök lehet abból, akinek a hivatalos Facebook-oldalán valaki egy ilyen posztot közzétehet, ráadásul a posztot mind a mai napig nem távolítják el?

– tette fel a kérdést Csercsa.

Szerinte ilyen bánásmódra, rágalmazásra, üldöztetésre, fenyegetésekre számíthat az, aki a Tiszát odaadóan támogatta, majd úgy döntött, hogy ezt abbahagyja. Reméli, hogy a felelősök, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy a posztot közzétegyék és az oldalon megtartsák, elég bátrak lesznek ahhoz is, hogy a felelősségükkel szembenézzenek.

 

Mást mond a választóknak a Tisza

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a baloldali pártból kiugrott egykori munkacsoport-vezető igazolta, hogy 

a Tisza Párt úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.

Csercsa Balázs azt is megerősítette, Magyar Péteréknek két programja van: 

Egy cukormázas a kampányra, hogy megszerezzék a szavazatodat, és egy titkos »konvergenciaprogram« a kormányzásra, ami a megszorításokról szól. Ez a klasszikus csali és horog esete: ígérnek fűt-fát, de a számlát neked kell majd fizetni.

Emlékezetes, Csercsa azt mondta, létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket.

A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be. A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszázoldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.

 

Magyar Péterék háborúba mennének

De arról is beszélt Csercsa Balázs, hogy ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, 

abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne.

Hangsúlyozta, egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

 

Támogatnák Ukrajna uniós csatlakozását

Arra reagálva, hogy Magyar Péter az „uniós pénzek hazahozatalával” kampányol, Csercsa Balázs azt mondta: a Tisza ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat. Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán közölte: 

mivel a szimpatizánsok többsége így döntött (58 százalékuk támogatta a Nemzet Hangja szavazásban), nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket. 

Mint mondta, a párt vezetése is támogató álláspontot képvisel a témában, vita csak a csatlakozás üteméről volt. Emlékeztetett: Ukrajna uniós csatlakozása az Európai Néppárt egyik legfontosabb kérdése, ezért ahhoz nekik is igazodniuk kell: Magyar Péternek ez tulajdonképpen egy feladat, amit elvárnak tőle. 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu