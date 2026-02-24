Ahogy arról lapunk is beszámolt, a negyedik éve tartó orosz–ukrán háború a kárpátaljai magyar közösséget nagyon megviseli. A háború számukra nem távoli esemény, hanem a mindennapok megkerülhetetlen valósága. Ráadásul már a harcok kirobbanása előtt is terrorban éltek a kárpátaljai magyarok.
„Eljövünk értetek és a gyermekeitekért” – így fenyegették már a háború előtt az ukránok a magyarokat
Már a háború előtt is halálosan megfenyegették a kárpátaljai magyarokat az ukránok. Durva videó látott napvilágot arról, hogy már az orosz–ukrán konfliktus előtt miként terrorizálták a kárpátaljai magyarokat az ukránok.
Mindenkit ismerünk. Tudjuk közületek ki kapott útlevelet, vagy ki fog bármilyen támogatást kapni a magyaroktól. Emlékezzetek, el fogunk jönni értetek. Mindenhol ott vagyunk. Meg fogunk találni benneteket. Tudjuk, hol dolgoztok, hol laktok, hol tanulnak a gyermekeitek. Gondosan figyeljétek a gondolataitokat és az autonómiáról szőtt álmaitokat. Ellenkező esetben eljövünk értetek és a gyermekeitekért
– hangzik el a videóban, ami egy náci karlendítéssel zárul. A videófelvétel – a várostábla szerint – Beregszász határában készült.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
