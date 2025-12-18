Lázár Jánosék odacsaptak: lehívták a Strabag bankgaranciáját

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett, és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A Strabag ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. Egyértelmű, hogy a Strabag továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért – közölte a minisztérium szerdán.

A Strabag nem vállalt írásos garanciát az M30-on elvégzett javításaira (Fotó: Mogyorósi Zsolt/MW)

A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű, írásos felelősséget vállal és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni – fogalmazott közleményében az ÉKM.

Fentiek miatt az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdán döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról, továbbá minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védjük a köz és a közlekedők érdekeit

– írták.

A Lázár János vezette minisztérium szerint az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli.

Amennyiben az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljes körűen felelnie

– hangsúlyozta az ÉKM.

– A minisztérium felhívja valamennyi, közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes – áll a közleményben.

Borítókép: Az M30-as autópálya jelenlegi állapota Szikszónál. (Forrás: MW/Mogyorósi Zsolt)