Hamiltonnak kedvezett a büntetés, mégis káromkodva küldte el a másik pilótát

A Ferrari legszívesebben a 2025-ös Forma–1-es idényt teljesen elfelejtené, és ez igaz az év utolsó előtti versenyhétvégéjére, Katarra is . Az olasz istálló a sprintversenyen pontot sem szerzett – Charles Leclerc a 13., Lewis Hamilton a 17. lett –, így a konstruktőri pontversenyben továbbra is a negyedik, 22 ponttal lemaradva a harmadik Red Bulltól. Hamilton az első ferraris idényében sok kihívással szembesül, de azért azt ő sem gondolta, hogy lesz olyan hétvége, amikor a sprint miatt két időmérőt rendeznek, és egyiken sem jut tovább a Q1-ből. Nos, hétvégén ez megtörtént.

Lewis Hamilton nem jutott tovább a Q1-ből a Katari Nagydíj időmérő edzésen Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Lewis Hamilton sem tud erre már mit mondani

Hamilton a sprintidőmérőn és a szombati kvalifikáción is a 18. helyen zárt. A hétszeres világbajnok a szombati eredmény után elmondta, noha éjszakába nyúlóan próbáltak rájönni, hogy mi a gond az autóval, csak még rosszabb lett a kocsi. Hamilton helyzetét a többi Forma–1-es versenyző is átérzi, főleg az Alpine pilótája, Pierre Gasly. A francia is szenved idén a csapat színeiben – az egész idényben mindössze 22 pontot szerzett a francia istálló, ami a legkevesebb –, Katarban mégis nagy bravúrral bejutott a Q3-ba. Hamilton elárulta, hogy mit mondott neki Gasly a kvalifikáció után.

Pierre odajött hozzám utána, és azt mondta: »Huh, ez tényleg nagyon rosszul néz ki«. Én csak ennyit tudtam erre válaszolni: »Nem mondod, b…szki?«

Hamilton végül egy hellyel előrébb, a 17. rajtkockából indulhat, miután a 14-ként zárt Gabriel Bortoleto a Las Vegas-i Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést.

Leclerc sem tudja, hogy mi a baj a Ferrarival

A Q3-ba jutó, de ott utolsó, 10-ként zárt Leclerc sem volt valami boldog az újságírók előtt.

– Ez történik, amikor elmész az abszolút határig. Tudtam, hogy mindent kockára kell tennem a kilencedik vagy nyolcadik helyért. Még egy jó Q3-as körrel is csak tizedik vagyok. Ez nagyon bosszantó. Sok mindent kipróbáltunk a beállításokkal, de nem megy gyorsabban. Nagyon nehéz vezetni, nagyon nehéz teljesítményt találni, és ez a legjobb pozíció, amit elérhettünk – nyilatkozta a monacói pilóta, akitől egyenesen megkérdezték: mégis mi áll a Ferrari szenvedése mögött? Leclerc csak annyit mondott: „Bárcsak tudnám!”