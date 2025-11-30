FerrariCharles LeclercForma-1 Katari NagydíjLewis Hamilton

Hamiltonnak kedvezett a büntetés, mégis káromkodva küldte el a másik pilótát

Lewis Hamilton szombaton sem jutott tovább az időmérő edzésen a Q1-ből a katari versenyhétvégén. A Ferrari pilótájának Pierre Gasly is megmondta, hogy milyen rossz az autója, amire a hétszeres világbajnok csattanós választ adott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 8:43
Lewis Haimlton nagyon várja már az F1-es idény végét
Lewis Haimlton nagyon várja már az F1-es idény végét Fotó: AHMAD ALSHEHAB Forrás: NurPhoto
A Ferrari legszívesebben a 2025-ös Forma–1-es idényt teljesen elfelejtené, és ez igaz az év utolsó előtti versenyhétvégéjére, Katarra is . Az olasz istálló a sprintversenyen pontot sem szerzett – Charles Leclerc a 13., Lewis Hamilton a 17. lett –, így a konstruktőri pontversenyben továbbra is a negyedik, 22 ponttal lemaradva a harmadik Red Bulltól. Hamilton az első ferraris idényében sok kihívással szembesül, de azért azt ő sem gondolta, hogy lesz olyan hétvége, amikor a sprint miatt két időmérőt rendeznek, és egyiken sem jut tovább a Q1-ből. Nos, hétvégén ez megtörtént.

Lewis Hamilton nem jutott tovább a Q1-ből a Katari Nagydíj időmérő edzésen
Lewis Hamilton nem jutott tovább a Q1-ből a Katari Nagydíj időmérő edzésen  Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Lewis Hamilton sem tud erre már mit mondani

Hamilton a sprintidőmérőn és a szombati kvalifikáción is a 18. helyen zárt. A hétszeres világbajnok a szombati eredmény után elmondta, noha éjszakába nyúlóan próbáltak rájönni, hogy mi a gond az autóval, csak még rosszabb lett a kocsi. Hamilton helyzetét a többi Forma–1-es versenyző is átérzi, főleg az Alpine pilótája, Pierre Gasly. A francia is szenved idén a csapat színeiben – az egész idényben mindössze 22 pontot szerzett a francia istálló, ami a legkevesebb –, Katarban mégis nagy bravúrral bejutott a Q3-ba. Hamilton elárulta, hogy mit mondott neki Gasly a kvalifikáció után.

Pierre odajött hozzám utána, és azt mondta: »Huh, ez tényleg nagyon rosszul néz ki«. Én csak ennyit tudtam erre válaszolni: »Nem mondod, b…szki?«

Hamilton végül egy hellyel előrébb, a 17. rajtkockából indulhat, miután a 14-ként zárt Gabriel Bortoleto a Las Vegas-i Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést.

Leclerc sem tudja, hogy mi a baj a Ferrarival

A Q3-ba jutó, de ott utolsó, 10-ként zárt Leclerc sem volt valami boldog az újságírók előtt. 

– Ez történik, amikor elmész az abszolút határig. Tudtam, hogy mindent kockára kell tennem a kilencedik vagy nyolcadik helyért. Még egy jó Q3-as körrel is csak tizedik vagyok. Ez nagyon bosszantó. Sok mindent kipróbáltunk a beállításokkal, de nem megy gyorsabban. Nagyon nehéz vezetni, nagyon nehéz teljesítményt találni, és ez a legjobb pozíció, amit elérhettünk – nyilatkozta a monacói pilóta, akitől egyenesen megkérdezték: mégis mi áll a Ferrari szenvedése mögött? Leclerc csak annyit mondott: „Bárcsak tudnám!”

Eldőlhet a vb-cím Katarban

Vasárnap 17 órakor kezdődik a Katari Nagydíj, ahol akár vilgábajnokot is avathatunk. Ehhez az éllovas, második helyről induló Lando Norrisnak meg kell nyernie a versenyt, és akkor nem kell számolgatni. A brit előnye jelenleg 25 pont Max Verstappennel és 22 pont Oscar Piatrival szemben.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettje:

  1. Lando Norris (McLaren) 396 pont
  2. Oscar Piastri (McLaren) 374 pont
  3. Max Verstappen (Red Bull) 371 pont

