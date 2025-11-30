f1vboscar piastriLando NorrisMax VerstappenKatar

Feltámadt Piastri, Verstappen a fogait csikorgatja – de mire mennek majd Norrisszal?

Noha az a jóslat, miszerint a három vb-aspiráns majd egyforma pontszámokkal utazik az F1-es világbajnokság utolsó versenyhétvégéjére, Abu-Dzabiba, szertefoszlott, ám izgalmak bőven akadhatnak már a vasárnapi, katari futamon is. Ugyanis Oscar Piastri megtáltosodott, Max Verstappen nem hajlandó leszakadni a McLarenekről, míg a pontversenyben vezető Lando Norris sem hajlandó eddig nagyot hibázni. A Katari Nagydíjon a wokingiak indulnak az első sorból Piastri, Norris sorrendben, ám mögöttük ott van a négyszeres világbajnok holland, akinek nem éppen az a szokása, hogy félreáll bármilyen szituációban. Igazi háború várható a három pokoli gyors versenyző között.

Molnár László
2025. 11. 30. 6:14
Oscar Piastri (jobbra) ugyan megnyerte az időmérőt, de nagy csatára számíthatunk közte, Lando Norris és Max Verstappen között
Oscar Piastri (jobbra) ugyan megnyerte az időmérőt, de nagy csatára számíthatunk közte, Lando Norris és Max Verstappen között Forrás: X/Formula1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy indult neki a Forma–1 mezőnye a katari hétvégének, hogy akár még világbajnokot is avathatnak a vasárnapi futam leintését követően. Aztán megkezdődtek az edzések, és Oscar Piastri bebizonyította, komolyan gondolja azt, hogy az eredetileg 24 pontos hátránya ellenére megnyerheti pályafutása első F1-es világbajnoki címét. A McLaren ausztrál pilótája egyszerűen verhetetlen eddig Loszaílban, hiszen pénteken a szabadedzést és a sprintfutam időmérőjét, majd szombaton a sprintversenyt és a főfutam időmérőjét is megnyerte. Persze két riválisa, a csapattársa, Lando Norris és a négyszeres világbajnok Max Verstappen sem lustálkodott eddig, és a vasárnapi futamon ők foglalták el a rajtrács első három helyét. Egy dologban biztos lehet mindenki, elképesztő rajtra számíthatunk a közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő versenyen.

Oscar Piastri nagyon komolyan gondolja, hogy lehet még világbajnok
Oscar Piastri nagyon komolyan gondolja, hogy lehet még világbajnok       Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Piastri hisz önmagában és az autójában

Az ausztrál versenyző hónapok óta kereste régi, az első félévben látott önmagát. Szinte hihetetlen, de az augusztus végi Holland GP óta először várhatja élről a piros lámpák kialvását Piastri, sőt, azóta még az első sorba sem sikerült kvalifikálnia magát. Tehát a mostani teljesítménye egyértelműen arra utal, visszatalált a régi, nyerő formájához. 

Most már igenis komolyan kell vennie a szavait, miszerint képes két, tökéletes hétvégére, aztán majd kiderül, mindez elég lesz-e az álma megvalósításához. Egy biztos, hisz önmagában és az autójában.

A sprintfutam után szinte hozzá sem nyúltunk az autóhoz, mert úgy érzem, ha valami nem romlott el, akkor azt nem is kell megjavítani. A gumik jól működtek, gyors voltam a használt abroncsokon a Q2-ben, illetve az újakon a Q3-ban is. Nagyon elégedett vagyok, ám tudom, nehéz verseny lesz, kemény munka, de amíg van esélyem, addig biztosan nem adom fel – közölte a 24 éves ausztrál versenyző.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája

  1. Lando Norris (McLaren) 396 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés
  2. Oscar Piastri (McLaren) 374 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés
  3. Max Verstappen (Red Bull) 371 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés

Norris nem panaszkodik, hanem készül a holnapi kemény rajtra

A világbajnoki pontversenyt 22 ponttal vezető brit pilóta érdekes döntést hozott az időmérő legvégén. Ahelyett, hogy befejezte volna az utolsó körét és esetleg megpróbálkozott volna még egy gyors körrel, egyszerűen kihajtott a bokszba. Igaz, ekkor még vezetett, ám jött a csapattársa, és Piastri elvette tőle a pole pozíciót. Így nagyon nehéz helyzetbe hozta önmagát Norris, ugyanis a pálya rosszabb, porosabb feléről indul, míg riválisai a tisztább feléről, ráadásul a harmadik pozícióról induló Verstappen mindent meg fog tenni, hogy az első kanyarig megelőzze őt.

Kis alulkormányzottságot tapasztaltam, és lecsúsztam az ideális ívről, szóval meg kellett szakítanom a körömet. De még így is a második helyről rajtolok vasárnap. Nem mondom, hogy Max nem jelent fenyegetést, ráadásul az első körökben odateszi majd magát, hogy megelőzzön. Ha sikerül visszavernem a támadásait, akkor onnantól kezdve sima lesz a futam, hiszen itt nehéz előzni

– fogalmazott Norris. Utóbbi mondatát alátámasztja a sprintverseny is, ahol hamar beállt a sorrend a pilóták között, és alig volt előzés vagy akár csak előzési próbálkozás.

Lando Norris célja, hogy Verstappent maga mögött tartsa, hiszen ha előtte ér célba, a holland kiszáll a vb-címért folyó versenyfutásból
Lando Norris célja, hogy Verstappent maga mögött tartsa, hiszen ha előtte ér célba, a holland kiszáll a vb-címért folyó versenyfutásból    Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Csalódott Verstappen, de nem adja fel

Érdekes, de sokan azt gondolták, hogy a vb-cím legnagyobb esélyese Verstappen, aki a nyár óta, amikor 104 pontos hátrányban volt, nyolcvanat a Las Vegas-i futam végére ledolgozott – a két McLarent technikai szabálytalanság miatt kizárták –, így a lendülete elviszi majd az ötszörös világbajnoki címhez. 

Ehhez képest a Red Bull hollandjának esélye sem volt a McLarenek ellen a sprintfutamon, majd a szombati időmérőn megközelíteni tudta őket, de megelőzni nem. 

Nem lesz egyszerű helyzetben, hiszen neki jelenleg 25 pont a hátránya, és ha nem végez Norris előtt, akkor már ezen a hétvégén kiszáll a vb-címért folyó versenyfutásból.

– Az időmérő valamivel jobban alakult, de még így is nagy a lemaradásunk a riválisaim mögött. Az autónak vannak még korlátai, aminek következtében nem tudtam keményebben nyomni, de legalább meglett a harmadik pozíció, ami azért lehetőségeket teremt a jó eredmény elérésére. Ugyan tudom, hogy ezen a pályán rendkívül nehéz előzni, ezért a rajtnál mindent megteszek majd, hogy előzni tudjak – fogalmazott a holland.

Max Verstappen megígérte, a rajtnál mindenképpen megpróbál előre jönni legalább Norris elé
Max Verstappen megígérte, a rajtnál mindenképpen megpróbál előre jönni legalább Norris elé    Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Változott a rajtsorrend

Mint ismert, Gabriel Bortoleto még a Las Vegas-i Nagydíjról hozott magával 5 rajthelyes büntetést, így a 14. helyett a 19. helyről várhatja vasárnap a piros lámpák kialvását. Alexander Albon, Cunoda Juki, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, illetve Lance Stroll lép ezzel egy pozíciót előre a rajtrácson. 

A módosított rajtsorrend:

  1. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) és Lando Norris (brit, McLaren)
  2. sor: Max Verstappen (holland, Red Bull) és George Russell (brit, Mercedes)
  3. sor: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) és Isack Hadjar (francia, RB)
  4. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) és Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  5. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) és Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  6. sor: Nico Hülkenberg (német, Sauber) és Liam Lawson (új-zélandi, RB)
  7. sor: Oliver Bearman (brit, Haas) és Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  8. sor:  Cunoda Juki (japán, Red Bull) és Esteban Ocon (francia, Haas)
  9. sor:  Lewis Hamilton (brit, Ferrari) és Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 
  10. sor: Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) és Franco Colapinto (argentin, Alpine)
    A futamon az is nehézségeket okozhat a csapatoknak, hogy a Pirelli körszámkorlátozást vezetett be a loszaíli versenyhétvégére – egy szett gumival 25 kört lehet megtenni –, így az 57 körös futamon kötelező lesz legalább kétszer kereket cserélni.

Piastri a sprintfutamot megnyerte Katarban:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.