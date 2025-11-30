Feltámadt Piastri, Verstappen a fogait csikorgatja – de mire mennek majd Norrisszal?

Úgy indult neki a Forma–1 mezőnye a katari hétvégének, hogy akár még világbajnokot is avathatnak a vasárnapi futam leintését követően. Aztán megkezdődtek az edzések, és Oscar Piastri bebizonyította, komolyan gondolja azt, hogy az eredetileg 24 pontos hátránya ellenére megnyerheti pályafutása első F1-es világbajnoki címét. A McLaren ausztrál pilótája egyszerűen verhetetlen eddig Loszaílban, hiszen pénteken a szabadedzést és a sprintfutam időmérőjét, majd szombaton a sprintversenyt és a főfutam időmérőjét is megnyerte. Persze két riválisa, a csapattársa, Lando Norris és a négyszeres világbajnok Max Verstappen sem lustálkodott eddig, és a vasárnapi futamon ők foglalták el a rajtrács első három helyét. Egy dologban biztos lehet mindenki, elképesztő rajtra számíthatunk a közép-európai idő szerint 17 órakor kezdődő versenyen.

Oscar Piastri nagyon komolyan gondolja, hogy lehet még világbajnok Fotó: AHMAD ALSHEHAB / NurPhoto

Piastri hisz önmagában és az autójában

Az ausztrál versenyző hónapok óta kereste régi, az első félévben látott önmagát. Szinte hihetetlen, de az augusztus végi Holland GP óta először várhatja élről a piros lámpák kialvását Piastri, sőt, azóta még az első sorba sem sikerült kvalifikálnia magát. Tehát a mostani teljesítménye egyértelműen arra utal, visszatalált a régi, nyerő formájához.

Most már igenis komolyan kell vennie a szavait, miszerint képes két, tökéletes hétvégére, aztán majd kiderül, mindez elég lesz-e az álma megvalósításához. Egy biztos, hisz önmagában és az autójában.

– A sprintfutam után szinte hozzá sem nyúltunk az autóhoz, mert úgy érzem, ha valami nem romlott el, akkor azt nem is kell megjavítani. A gumik jól működtek, gyors voltam a használt abroncsokon a Q2-ben, illetve az újakon a Q3-ban is. Nagyon elégedett vagyok, ám tudom, nehéz verseny lesz, kemény munka, de amíg van esélyem, addig biztosan nem adom fel – közölte a 24 éves ausztrál versenyző.

Az F1-es világbajnokság első három helyezettjének idei statisztikája

Lando Norris (McLaren) 396 pont, 7 futamgyőzelem, 17 dobogó, 23 pontszerzés Oscar Piastri (McLaren) 374 pont, 7 futamgyőzelem, 14 dobogó, 23 pontszerzés Max Verstappen (Red Bull) 371 pont, 6 futamgyőzelem, 13 dobogó, 24 pontszerzés

Norris nem panaszkodik, hanem készül a holnapi kemény rajtra

A világbajnoki pontversenyt 22 ponttal vezető brit pilóta érdekes döntést hozott az időmérő legvégén. Ahelyett, hogy befejezte volna az utolsó körét és esetleg megpróbálkozott volna még egy gyors körrel, egyszerűen kihajtott a bokszba. Igaz, ekkor még vezetett, ám jött a csapattársa, és Piastri elvette tőle a pole pozíciót. Így nagyon nehéz helyzetbe hozta önmagát Norris, ugyanis a pálya rosszabb, porosabb feléről indul, míg riválisai a tisztább feléről, ráadásul a harmadik pozícióról induló Verstappen mindent meg fog tenni, hogy az első kanyarig megelőzze őt.

Kis alulkormányzottságot tapasztaltam, és lecsúsztam az ideális ívről, szóval meg kellett szakítanom a körömet. De még így is a második helyről rajtolok vasárnap. Nem mondom, hogy Max nem jelent fenyegetést, ráadásul az első körökben odateszi majd magát, hogy megelőzzön. Ha sikerül visszavernem a támadásait, akkor onnantól kezdve sima lesz a futam, hiszen itt nehéz előzni

– fogalmazott Norris. Utóbbi mondatát alátámasztja a sprintverseny is, ahol hamar beállt a sorrend a pilóták között, és alig volt előzés vagy akár csak előzési próbálkozás.