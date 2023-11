Orbán Viktor: Magyarország minden erővel megvédi magát – kövesse velünk élőben + videó

A Fidesz tisztújító kongresszusán megerősítették pártelnöki tisztségében Orbán Viktort. A szavazás után a kormányfő megköszönte a bizalmat, és jelezte a küldötteknek, hogy van benne erő a folytatásra.

– A kormányban és bennem is van még szufla bőven – fogalmazott a miniszterelnök. – A bizalom mindig megtisztelő, most is az, ennyi idő után is, újra és újra az. Megtisztelő, hogy ismét rám bíztátok a feladatot, hogy vezessem az ország, sőt, Európa legsikeresebb közösségét, a Fideszt. Ami az odaadásomat illeti, nem fogtok csalódni – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: az igazat tekintve sejtette, hogy így lesz.

Mint mondta, nem veszett el belőle az alázat, de tudja, a ciklus közepén vagyunk, és „menet közben nem cserélünk lovat, különösen ha jó irányba húz”. – A legjobb korban vagyok – jelentette ki a kormányfő. Felidézte: a 2022-es győzelembe mindenki beleadott apait-anyait. A baloldal összefogott, maga mellé gyűjtötte a Nyugat minden erőforrását, éppen úgy, mint egy hónappal ezelőtt Lengyelországban. – A különbség csak annyi, hogy mi jóval korábban kezdtük a felkészülést, és

felmértük ellenfelünk erejét, lévén, hogy a főmacher, a pók, a bábjátékos egy magyar, Soros György és az ő hálózata volt. Nem túlzás, szó szerint világraszóló győzelmet arattunk

– szögezte le Orbán Viktor. Közölte: a legyőzött ellenféllel szemben nagyvonalúnak kell lenni. Ezért kár felhánytorgatni, hogy a vásárhelyi polgármester feljött Budapestre, és a baloldali lista élén találta magát – fogalmazott. De azon szerinte nem szabad továbblendülni, hogy az egyesült baloldalt Brüsszel es a Soros-birodalom is támogatta. – A külföldiek kilóra akarták megvenni a következő magyar kormányt és az országot is – jelentette ki a Fidesz elnöke. – Ha sikerült volna, ma migránsok tízezrei lennének Magyarországon, Budapest olyanná válna, mint a nyugati nagyvárosok, genderideologisták grasszálnának az iskoláinkban, a honvédség fegyverei pedig Ukrajnában lennének – sorolta.

Orbán Viktor szerint ez nem maradhat így, habár

jogilag ez nem hazaárulás, de akkor sincs rendben, hogy a baloldal büntetlenül eladhatja magát külföldieknek.

Teljesítettük a célokat

A kormányfő úgy látja, hogy a válságok, amivel 2010 óta szembetalálták magukat, mind nehezek voltak, de az elmúlt két év volt a legnehezebb. Szerinte

ezeken az időszakokon úgy lehet túllendülni, ha világosak a célok: nem belekeveredni a háborúba, megóvni a családokat, fenntartani a rezsicsökkentést, megvédeni a nyugdíjak vásárlóértékét és kibírni Brüsszel kivéreztetési kísérleteit.

– A kongresszusnak jelentem, hogy a kijelölt célokat elértük – közölte a miniszterelnök. – Innen már látszik, hogy ép bőrrel átvágtuk magunkat az aknamezőn, és bár továbbra is hadizaj uralja a tájat, ismét megindultunk előre és felfelé, a biztató magyar élet irányába, ahogy azt minden magyar szeretné. Velünk azok is jól járnak, akik ellenünk szavaztak – jegyezte meg.

Mint mondta, lesz új lendület, európai mértékkel is számottevő növekedés, magasabb minimálbér, ki tudják fizetni a tizenharmadik havi nyugdíjat, a bőkezű otthonteremtést, lesz csok plusz, és nagyobb lesz a babaváró hitel is.

– A kongresszus mindig bajtársi találkozó. Összeszedelőzködés az előttünk álló választásokra, ám jó alkalom arra is, hogy a politikai és kormányzati munka mélyebb összefüggéseiről lehessen beszélni – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, Magyarország ellenáll a brüsszeli bürokraták agymenéseinek, a migrációnak, a genderpropagandának, Ukrajna előkészítés nélküli uniós tagságának, a kommunista tüneteket mutató zöldideológiáknak, a Brüsszelből és Washingtonból támadó Soros-birodalomnak is. A miniszterelnök elmondta: mély meggyőződése, hogy a brüsszeli jövőképre nemet kell mondani, mert fenntarthatatlan.

– Naponta vernek újabb és újabb szöget Európa koporsójára. Ha így folytatjuk, eljön a vég, és keresztet vethetünk az unióra. Hacsak nem tiltják meg a keresztvetést. Nekünk ezt meg kell akadályoznunk – mutatott rá a pártelnök.

A küldöttek a szombati kongresszuson nem csak az elnök megbízásának meghosszabbításáról, hanem az alelnökök személyéről is szavaztak. Kósa Lajost 1145, Kubatov Gábort 1158, Gál Kingát 1150, Németh Szilárdot pedig 1121 szavazattal választották a Fidesz alelnökévé.

A kormányfő előzetesen egy fotót is megosztott az eseményről, amelyen fiatalok gyűrűjében áll.

Kora délután a miniszterelnök már a beszédére hangolt.

– tudatta Orbán Viktor.

