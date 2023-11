Gulyás Gergely: Idegenlégiósok helyett csak a Fidesz

A miniszter az ellenzéki képviselőkre egyenként kitérve arról beszélt, aligha lehet számítani rájuk, aminek az az oka, hogy fizetést és támogatást máshonnan is szívesen elfogadnak. Ma a helyzet úgy fest – folytatta –, hogy Magyarország nem kapja meg Brüsszeltől, ami járna neki, mert

a baloldal mindent megtesz, hogy az oktatás és egészségügy ne kaphasson többletforrásokat.

Gulyás Gergely szerint ezek az ellenzéki képviselők ezért a munkájukért nemcsak óriási fizetéseket kapnak, de szívesen fogadnak jogellenes külföldi kampánytámogatásokat is.

– Ha nem akarunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül, akkor olyan képviselőket küldjünk Brüsszelbe, akik nemet mondanak a migráció valamennyi formájára, de kiállnak az ország biztonsága és a határvédelem mellett, fontos számukra az ország szuverenitása, alkotmányos önazonossága, és akik a magyar érdekek szószólói Európában – fogalmazott a miniszter. Megjegyezte, olyan képviselők kellenek, akik képesek egy egyértelműen ellenséges közegben is kiállni az országért.

Aki mindezzel egyetért, annak Magyarországon egy választása maradt, az idegenlégiósok helyett csak a Fidesz!

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Dömötör Csaba: Nem ügynököknek való vidék

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszédében egy történelmi párhuzammal arra hívta fel a küldöttek figyelmét, hogy a magyar történelemben több száz évvel ezelőtt is voltak olyan kísérletek, amelyekkel a külföld akart beleavatkozni Magyarország ügyeibe. Most is vannak olyanok – vízen innen és túl –, akik kicsavarnák a kezünkből a legfontosabb döntéseket, és vannak olyanok, akik ezt elfogadnák, és ezért ösztönzést remélnek, sőt, kapnak dollárban és euróban a létező vagy nem létező „mikroadományos ládikákban” – hangoztatta az államtitkár.

Dömötör Csaba kiemelte, ezek az erők szankciókat támogatnak, háborúba küldenék az országot, kinyitnák a kapukat idegenek előtt, emellett például zöldberuházásokat támadnak, illetve szurkolnak a sportsikerek ellen.

Ez nem ügynököknek való vidék, itt nincs többségük azoknak, akik a saját országuk ellen dolgoznak, sosem volt és nem is lehet

– egyértelműsítette a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta, ez a magyarok országa, amit erővel, türelemmel, ésszel, de leginkább dacos hazaszeretettel meg fognak védeni a magyarok. Dömötör Csaba kifejtette, a védelem egyik fő pontja lesz a jövő évi EP-választás, ezen pedig akkora győzelmet kell elérni, amelyet minden olyan irodában és tárgyalóban meghallanak, ahol valaha a magyarokról döntöttek az ő megkérdezésük nélkül.